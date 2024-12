Vinicius vince il premio Fifa di miglior giocatore del 2024, stavolta il Real Madrid c’era alla cerimonia

«Ho vissuto da bambino crimine e povertà, essere arrivati fin qui è molto importante per me», ha dichiarato. Una piccola rivincita sul Pallone d’oro.

Vinicius Jr ha vinto il premio Fifa di miglior giocatore del 2024 dopo una gran stagione con il Real Madrid, culminata con la vittoria della Champions League.

Il brasiliano si è visto soffiare all’ultimo il Pallone d’oro da Rodri, anche lui protagonista di un’ottima stagione, ma stavolta è riuscito a spuntarla. E il Real Madrid era presente alla cerimonia a Doha, dopo aver disertato quella di Parigi a fine ottobre.

Vinicius ha tenuto anche un piccolo discorso dopo aver ricevuto il premio da Gianni Infantino:

«Sembrava impossibile arrivare fin qui quando ero piccolo. Ho vissuto da bambino la povertà e il crimine e sono stato in grado di arrivare fin qui, è molto importante per me questo. Voglio ringraziare tutti per il premio. Voglio continuare a giocare col Real Madrid per molto tempo, ringrazio anche il Flamengo per questo riconoscimento, lì è dove ho iniziato».

Diventa il terzo giocatore del Real a vincere, dopo Cristiano Ronaldo e Luka Modric.

Ad essere premiato, anche Carlo Ancelotti come miglior allenatore.

The Best moment for Real Madrid. ⚪️✨ pic.twitter.com/gPLtcZ7eVP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024

Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, Garnacho ha vinto il Puskas Award per il miglior gol, mentre Emiliano Martinez il premio come miglior portiere.

