Vasseur: «Abbiamo perso il campionato in Canada. Il confronto fra Leclerc e Hamilton migliorerà entrambi»

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, dopo il pranzo di Natale organizzato dalla Scuderia di Maranello, ha incontrato diversi rappresentanti dei media tra cui Mara Sangiorgio di Sky Sport e Anna Capella di Sportmediaset. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni relative alla stagione 2024.

A Sportmediaset ha detto: «Non sono per nulla preoccupato da Charles e Lewis. Hanno un livello altissimo entrambi, sono veloci, hanno esperienza e molto rispetto reciproco. E il confronto fra i due migliorerà le performance, non dobbiamo evitarlo».

L’obiettivo primario è tornare a vincere:

«Vincere un titolo è molto diverso da essere in grado di farlo, quando l’hai conquistato tutto è diverso. Hamilton arriva con questo tipo di esigenza, per sé, ma anche per il team ed è una buona cosa. Per noi è importante avere questa spinta dai piloti. Arriva con una visione diversa e sono convinto che l’esperienza di Lewis sarà utile».

Poi su Leclerc e Hamilton:

«Charles è ancora giovane e in questa stagione ha fatto un passo avanti in termini di maturità e gestione gara. Un bel salto rispetto allo scorso anno soprattutto nella gestione delle difficoltà nel corso della stagione. Perché non è sempre Monza o Monaco nel corso di un campionato così lungo. Ci sono momenti buoni ma anche bassi e devi sapere affrontare la parte difficile di stagione e reagire. E penso che lui abbia fatto ottimi progressi da questo punto di vista».

Con Mara Sangiorgio di Sky Sport ritorna sul mancato titolo costruttori?

«Sapevamo che le possibilità erano poche e dopo la penalità per il cambio batteria a Leclerc erano ancora meno, quasi nulle. Ma non penso che sia Abu Dhabi dove abbiamo perso il campionato. Piuttosto in Canada o in estate. Ma è andata così e adesso dobbiamo concentrarci sul 2025».

Hamilton deve risollevarsi da una stagione negativa:

«Sento che Lewis non è stato sempre molto contento, probabilmente era già un po’ concentrato sul futuro. Però sono veramente convinto che sarà in ottima forma, lo ha dimostrato nelle ultime gare. Ad Abu Dhabi come Las Vegas è stato in grado di fare delle ottime prove. Sono sicuro che si sentirà molto bene qui».

I pronostici di Vasseur per il prossimo campionato:

«Non possiamo dire adesso se sarà il nostro anno il 2025, ma ho fiducia nel progetto su cui stiamo lavorando. Sarà ancora una sfida intensa come quella appena finita. Lo abbiamo visto anche quest’anno: con 4 team a giocarsi pole e vittorie saranno i dettagli a fare la differenza: di pista, temperature, gomme e atteggiamento. Sono molto orgoglioso di come abbiamo affrontato le difficoltà quest’anno, però dobbiamo fare un passo in più verso la costanza».

