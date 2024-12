Al Telegraph: «Andavo alla pista di kart con mio padre nel weekend. Non è stato facile gestire la pressione alla Ferrari, ma ci si abitua».

Quando Charles Leclerc aveva 10 anni, Lewis Hamilton fece il suo debutto in Formula 1, nel 2007. Il prossimo anno si ritroveranno compagni di squadra alla Ferrari. L’intervista del pilota monegasco rilasciata al Telegraph.

Leclerc: «Sono un pilota anomalo, non guardavo la Formula 1 e non ho mai visto gli inizi di Hamilton»

Il ragazzo cresciuto nel Principato di Monaco racconta:

«In realtà penso di essere un po’ anomalo, perché non ho davvero visto la Formula Uno crescere. Ogni fine settimana ero libero, ero con mio padre su una pista di kart e guidavamo. Era quello che mi piaceva fare di più. Quindi in realtà, non ho molti ricordi mentre guardo la Formula 1 o Lewis nei suoi primi Mondiali. Il lunedì poi andavo a scuola, non potevo vedere la replica; non mi interessavo davvero, perché ero troppo concentrato nelle cose che in quel momento mi piacevano».

In molti credono che la Ferrari abbia sbagliato a puntare su Hamilton ormai 40enne, ma Leclerc commenta:

«Penso che la spinta motivazionale che otterrà entrando in una squadra come la Ferrari sarà pazzesca. Lewis è ancora eccezionale. È stata una stagione difficile per la Mercedes, penso che abbiano lottato ma ancora esplorando bene la macchina, e questo non aiuta nessuno dei piloti, rendendo le gare più complicate. La fiducia è tutto in Formula Uno. Ma non ho dubbi che per me sarà una sfida enorme potermi confrontare con Hamilton e cercare di prendermi la vetta».

L’unico obiettivo per il pilota classe 97 è vincere il titolo di Formula 1:

«Questo è il mio unico sogno ora. Vincere a Monaco è stato uno dei miei sogni più grandi, come Monza. Guidare per la Ferrari è stato un altro sogno realizzato. Ma ora che ho spuntato tutte queste caselle ne è rimasta solo una, e cioè diventare il campione del mondo. Mi sento pronto. La scuderia Ferrari è un ambiente molto speciale, e il fatto che sia entrato così presto nella mia carriera, mi ha aiutato in qualche modo, perché sei subito sotto i riflettori».

Non è stato infatti semplice gestire la pressione:

«Non è stato così facile gestirla, ma ci si abitua. Ma abbiamo fatto un gran salto mentale, io come la squadra. Non essere troppo influenzato dai commenti esterni è molto importante in Formula Uno, e soprattutto quando sei in Ferrari, è molto difficile, perché se ti fai influenzare da ciò che sta succedendo in giro, emotivamente è difficile da gestire. Sentivo che questo era ciò che stava accadendo in passato. Ma non credo che sia ancora così. Penso che Fred [Vasseur] abbia avuto un ruolo importante in ciò».

Infine, è tornato a parlare di Hamilton

«Sono emozionato. Penso che siano tutti entusiasti. La Ferrari è così grande già di per sé, e ovviamente avere una leggenda della Formula Uno come Lewis che si unisce al team porterà ancora più riflettori addosso. Ma da parte mia, la cosa migliore che posso fare è concentrarmi sul mio lavoro. Come ho detto, ho molto rispetto per Lewis, e non sarà facile. Ma sono davvero motivato per questo».

