United umiliato sui corner, due gol subiti in una settimana: in 35 anni ne aveva incassati 17 (Telegraph)

Cunha dei Wolves e Son del Tottenham sono riusciti a segnare grazie alla disastrosa disposizione dei Red Devils. Nessuno aiuta il portiere quando è bloccato dagli avversari.

Il Manchester United ieri è imbarcato in un’ennesima sconfitta: nel Boxing Day hanno perso 2-0 contro il Wolverhampton. Sui calci d’angolo la squadra di Amorim continua a soffrire.

Lo United nuovamente colpito da calcio d’angolo nella sconfitta contro i Wolves 2-0

Il Telegraph analizza la sconfitta dei Red Devils:

Il Manchester United ha subito l’umiliazione di concedere gol direttamente dagli angoli per due volte consecutive: in una settimana, Cunha dei Wolves ha ripetuto ciò che ha fatto Son del Tottenham una settimana fa. C’era un portiere diverso, ma rimane lo stesso vecchio problema. In 35 anni di Premier League aveva subito finora solo 17 gol da corner. Non si posizionano mai difensori sulla linea di porta per aiutare l’estremo difensore. Contro i Wolves si sono mostrati ancora una volta passivi; Onana viene bloccato sulla linea di porta, incapace di muoversi, mentre non c’è un singolo giocatore che aiuti il portiere, dando alla squadra avversaria libertà per segnare.

Matheus Cunha’s Olimpico against Manchester United! 🤯💫 pic.twitter.com/6OG7Tm4hRS — EuroFoot (@eurofootcom) December 26, 2024

The Athletic scrive:

Amorim ha ribadito come vuole che i suoi calciatori reagiscano ai momenti di difficoltà: «Quando subisci un gol, devi avere un lungo possesso palla, tranquillizzarti, e rimanere nel match». Durante le ultime partite di Erik ten Hag, lo United sembrava rassegnato a usare il caos per cercare di salvarsi. Sotto Amorim, l’obiettivo è superarlo. Ci vorrà del tempo. Anche in mezzo a un pasticcio di gioco, stanno cercando di riordinare le idee.

ilnapolista © riproduzione riservata