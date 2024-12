Amorim allo United come Maresca al Chelsea in estate: deve mettere ordine al caos

The Athletic: hanno perso 4-3 contro il Tottenham per errori individuali. Durante le ultime partite di Ten Hag, sembravano rassegnati a usare un calcio caotico per salvarsi.

Il Manchester United sembra ormai essere finito in un limbo da cui non riesce a uscire, neanche col nuovo allenatore Ruben Amorim. Ieri hanno perso 4-3 contro il Tottenham in Carabao Cup, anche se dei miglioramenti nel gioco si sono visti. Il tecnico portoghese sta vivendo più o meno la stessa situazione di Maresca al Chelsea qualche mese fa.

Amorim allo United ha l’arduo compito di mettere ordine al caos

The Athletic scrive sul match:

Amad Diallo con il suo gol stava tirando fuori dal baratro lo United, ma non ci è riuscito. Eppure, Amorim non era d’accordo che la squadra fosse sembrata un caos: «Penso che durante abbiamo controllato il gioco in quasi tutto il match, cercando di trovare spazi. Ho visto una squadra che sa cosa vogliamo fare, non caotica». Anche con una sconfitta, lo United ha però giocato bene; non brillantemente, ma l’analisi di Amorim era giusta. I primi due gol dei Red Devils sono derivati dal un tipo di pressing che spesso, negli ultimi tempi, sembrava estraneo a questa squadra. Due cose hanno deluso: gli errori individuali, su cui il Tottenham ha segnato i 4 gol; e quelli del portiere Bayindir.

Amorim ha ribadito come vuole che i suoi calciatori reagiscano ai momenti di difficoltà: «Quando subisci un gol, devi avere un lungo possesso palla, tranquillizzarti, e rimanere nel match». Durante le ultime partite di Erik ten Hag, lo United sembrava rassegnato a usare il caos per cercare di salvarsi. Sotto Amorim, l’obiettivo è superarlo. Ci vorrà del tempo. Anche in mezzo a un pasticcio di gioco, stanno cercando di riordinare le idee.

