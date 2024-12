Tra Danilo e Thiago Motta la scintilla non è scoccata. A Conte piace Fagioli ma i bianconeri chiedono 25 milioni

Tra Napoli e Juventus il triangolo Raspadori Danilo Fagioli (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Fabiana Della Valle, scrive delle possibili operazioni di mercato di gennaio lungo l’asse che collega il Napoli e la Juventus. Operazioni che interessano Raspadori Danilo e Fagioli.

Scrive la Gazzetta:

Giacomo Raspadori è da tempo nei radar bianconeri, prima ancora che Giuntoli sbarcasse a Torino, ed è stato lui a portarlo al Napoli. (…) La novità è che il Napoli, dopo aver fatto a lungo muro, negli ultimi giorni è diventato più malleabile sull’argomento, forse anche perché la Juventus ha due assi nella manica: Danilo e Nicolò Fagioli, due giocatori che piacciono ad Antonio Conte e che potrebbero in qualche modo sbloccare l’affare.

Il triangolo sembrerebbe complicato soprattutto a gennaio, quando i tempi sono più stretti, ma i buoni rapporti tra Giuntoli e Giovanni Manna, ex della Juventus che nella scorsa stagione ha lavorato fianco a fianco con l’attuale direttore tecnico bianconero, potrebbero aiutare.

Per Raspadori

il Napoli vuole monetizzare (valutazione dell’attaccante sui 18-20 milioni) e in ogni caso Danilo ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed è difficile ipotizzare uno scambio di prestiti. (…) Conte però insiste, nel brasiliano vede il profilo ideale per puntellare la sua difesa, lo considera affidabile ed esperto. A Torino invece Danilo non è più centrale nel progetto di Motta e con l’allenatore la scintilla non è mai scoccata.

Per questo, al di là delle smentite ufficiali (anche Giuntoli ha detto di non voler cedere il capitano a gennaio) tutto può ancora succedere. Anche che nell’affare entri un altro juventino, Fagioli, che per caratteristiche farebbe comodo al Napoli. (…) La Juve lo valuta sui 25 milioni e in caso di offerta congrua lo lascerebbe andare.

ilnapolista © riproduzione riservata