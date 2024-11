Slot: «Salah? Più dentro che fuori dal progetto Liverpool»

Il tecnico dei Reds dopo le parole di Salah sul mancato rinnovo di contratto: «Vogliamo che resti qui, non mi sembra sia distratto da voci di mercato»

Arne Slot ha parlato alla vigilia della grande sfida di Champions League tra i campioni in carica e i Reds: “Salah è più in che out” ha detto l’allenatore olandese a proposito del futuro dell’egiziano. I Blancos hanno perso anche Vinicius infortunato. Liverpool-Real Madrid è in programma domani mercoledì 27 novembre alle 21.00 su Sky Sport Calcio e 253.

Slot sul futuro di Salah: «Più dentro che fuori dal progetto Liverpool»

Il tecnico del Liverpool ha riferito in conferenza stampa: «Salah è più dentro che fuori dal progetto del Liverpool».

In seguito alla partita vinta contro il Southampton la scorsa domenica, grazie anche alla sua doppietta, l’attaccante egiziano aveva detto:

«Non mi hanno offerto il rinnovo, mi sento più fuori che dentro».

Oggi è arrivata la risposta dell’allenatore olandese:

«Non commenterò ovviamente le parole di Salah ma posso dirvi solo che Mo (Salah) è più dentro che fuori dal progetto. Vogliamo che resti qui per quello che ha rappresentato e per ciò che rappresenta. Non mi sembra sia distratto da nulla. Non ho visto nulla di anomalo. È perfettamente concentrato. I media ne parlano chiaramente ma se foste stati qui in allenamento avreste notato che non c’è un giocatore che parla di questa cosa. Non c’è nessuna distrazione né da parte sua né da parte degli altri giocatori».

Poi, sulla partita di Champions:

«È una grande partita, il Real ha dominato il calcio negli ultimi anni ma il Liverpool è sempre stato lì a competere. Il Real Madrid sa dominare le partite, ma sa anche passare il turno quando le cose sono difficili».

Leggi anche: Salah: «Sono deluso, siamo quasi a dicembre e non ho ricevuto alcuna proposta di rinnovo»

ilnapolista © riproduzione riservata