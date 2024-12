Singo squalificato per una giornata per somma di ammonizioni, non per i tacchetti su Donnarumma (Rmc Sport)

Nessuna sanzione per il brutto fallo (involontario) sul volto del portiere. “Applicazione rigorosa delle regole o scandalo arbitrale?”

La commissione disciplinare della Lfp (la La Ligue de Football Professionnel) ha sanzionato Wilfried Singo con una giornata di squalifica, ma non ha nulla a che fare con la sua suola sul volto di Gianluigi Donnarumma mercoledì durante la sfida Monaco-Psg. Lo riporta Rmc Sport.

Singo squalificato per somma di ammonizioni

Scrive Rmc Sport:

“Applicazione rigorosa delle regole o scandalo arbitrale? Il comitato disciplinare della Lfp ha comunicato le sanzioni questo venerdì dopo l’anticipo della 16a giornata di Ligue 1 tra Monaco e PSG (2-4) . Wilfried Singo riceve una giornata di squalifica per accumulo di cartellini gialli dopo l’ammonizione ricevuta a inizio gara per un fallo su Désiré Doué. Poiché la sanzione entrerà in vigore dal 24 dicembre, salterà il Trophée des Champions (la Supercoppa francese, ndr) contro il PSG il 5 gennaio“.

Quindi la sanziona non c’entra nulla con il fallo su Donnarumma. Per quel gesto, Singo non ha subito alcuna sanzione, né dopo il fallo, né dalla commissione disciplinare della Ligue 1. “Già ammonito poco prima per un cartellino giallo, Singo non è stato sanzionato per questo gesto che lo stesso Luis Enrique ha definito involontario“.

Donnarumma ha la faccia devastata, immagini choc. Le Parisien: “Singo non è stato nemmeno ammonito”

Dopo il video – terribilmente spettacolare – arriva la foto. Il calcio in faccia di Singo a Donnarumma in uscita, con i tacchetti che gli devastano il volto è ovviamente virale. Le Parisien pubblica anche la foto dei danni: si vede la tumefazione, i taglia, dieci graffette che tengono insieme la pelle lacerata.

E giustamente il giornale francese scrive che questa cosa non può finire così. Perché Singo “non ha ricevuto alcuna sanzione dall’arbitro Letexier”. Era già ammonito, non ha preso nemmeno un giallo. Doveva essere espulso. Come è possibile?

Racconta Le Parisien: “Eravamo al 17′, quando Wilfried Singo, lanciato a tutta velocità da Breel Embolo sulla sinistra della difesa parigina, entra in area e spinge un po’ troppo la palla nel suo ultimo controllo. Solido, Gianluigi Donnarumma ha vinto il suo duello ma ha avuto la meglio sull’ivoriano. Al rallentatore, le immagini sono spaventose, i tacchetti del monegasco si sono schiantati proprio sulla guancia destra dell’italiano, che è rimasto a terra, stordito dalla violenza dell’urto. I medici del club della capitale sono accorsi e, rapidamente, Achraf Hakimi ha chiesto un cambio. Per cinque lunghi minuti, Gigio è rimasto a terra prima di lasciare il posto a Matvey Safonov, mentre François Letexier, arbitro della partita, ha lasciato riprendere il gioco senza aver sanzionato Singo, già sotto l’effetto di un cartellino giallo dal 13′. Né tanto meno è intervenuto il Var. A fine ottobre, l’arbitro francese aveva espulso Amine Harit per un fallo su Marquinhos, molto meno pericoloso”.

