Donnarumma colpito al volto dai tacchetti di Singo in Monaco-Psg

Il portiere del Psg è uscito dal campo col volto insanguinato nei primi minuti di gara, lasciando il posto a Safonov.

Durante il match tra Monaco e Psg di Ligue 1, Gigio Donnarumma ha subito un infortunio shock causato da un brutto intervento di Singo.

L’ex Torino di slancio è finito coi tacchetti di una scarpa sul volto del portiere, che ha lasciato il campo dopo pochi minuti dall’inizio della gara, al 22esimo.

Al momento la partita è all’intervallo, con i parigini che conducono per 1-0.

Le prestazioni incostanti di Donnarumma mettono in stand-by il rinnovo col Psg

Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

L’estensione del contratto di Gianluigi Donnarumma sembrava essere ben avviata qualche mese fa, ma non è più così. Era a settembre. Da allora, la situazione si è evoluta. Secondo le nostre informazioni, le trattative sono in stand-by dopo la proposta di prolungamento che era stata fatta pochi mesi fa. L’aumento di stipendio annuo incluso nel suo attuale contratto non è in linea con le prestazioni di Donnarumma, ritiene la dirigenza parigina; non intendono aumentargli lo stipendio. Inoltre, Luis Enrique dovrà chiarire la situazione del portiere. Recentemente lo ha messo in competizione con Matvey Safonov e c’è anche Arnau Tenas che scalpita. Le scelte del tecnico saranno quindi importanti nel futuro di Gigio al Psg, come le sue prestazioni.

