Simeone: «Non ci sono alibi, non c’entra nulla chi ha giocato meno o chi ha giocato di più»

In conferenza: «Sono molto deluso. Adesso vorrei rigiocare, vorrei avere una seconda possibilità domenica per vincere».

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio

La conferenza di Simeone

Cosa è mancato stasera?

«Non sono soddisfatto. Sono deluso per il risultato. Per giocare a calcio bisognare fare più che un gol. Avevamo capito che dovevamo fare di più. Sono deluso del risultato»

Come si reagisce a una sconfitta?

«Penso che quando vieni da una sconfitta hai rabbia dopo il momento di tristezza e quella rabbia la devi trasformare in desiderio di rivincita. Quello che mi viene adesso è che vorrei rigiocare, vorrei avere una seconda possibilità domenica per vincere».

Come avete vissuto la scelta di Conte?

«La prima cosa che si pensa è che c’erano ragazzi che hanno giocato di meno, ma non ci sono alibi. Se uno vuole giocare deve farsi trovare pronto. Ci alleniamo tutti bene, però a volte quando sei in campo serve qualcosa in più e i meriti non esistono e bisogna andare a prenderseli».

Cosa è mancato?

«La motivazione ce l’avevamo. Poi domani il mister ci dirà in cosa abbiamo sbagliato di preciso, però secondo me abbiamo iniziato senza pressare tanto e poi abbiamo cominciato a voler pressare alti. Dovevamo andare più forte soprattuto all’inizio».

Quanto vi manca giocare anche la Coppa?

«Ora mi è venuto in mente che la Lazio è più abituata di noi a giocare ogni tre giorni e questo poteva incidere nella partita di oggi, però prendiamo questa sconfitta e trasformiamola in una cosa positiva».

