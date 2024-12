Ronaldo il Fenomeno si candida alla presidenza della Federcalcio brasiliana: «Siamo fermi da 20 anni»

A Globo Esporte: «Il calcio brasiliano vive una profonda crisi. Oggi l’industria del calcio rappresenta lo 0,7% del Pil brasiliano. È molto poco rispetto ad altri paesi»

Ronaldo il Fenomeno ha annunciato lunedì di volersi candidare alla presidenza della Federcalcio brasiliana e succedere a Ednaldo Rodrigues nelle elezioni che dovrebbero svolgersi tra marzo 2025 e marzo 2026. Per candidarsi, Ronaldo avrà bisogno del sostegno di almeno quattro federazioni statali e quattro club. L’ex giocatore ha confermato a Globo Esporte la notizia e ha annunciato che viaggerà per il Brasile in una campagna per convincere questi partner.

Ronaldo: «Oggi l’industria del calcio rappresenta lo 0,7% del Pil brasiliano. È molto poco»

«Ho centinaia di motivazioni, ma la più grande è tornare nel calcio brasiliano con rispetto a livello globale. Quello che mi succede di più per strada sono le persone che si fermano e mi chiedono di tornare a giocare, perché la situazione della Seleção è difficile. Non al meglio in questo momento, sia in campo che fuori. Il calcio brasiliano vive una profonda crisi».

Il mandato di Ednaldo Rodrigues scade nel marzo 2026:

«Voglio inviare un messaggio ai presidenti delle federazioni di club che sono candidato alla presidenza della Cbf, ho progetti incredibili e prima che qualcuno si impegni con il proprio voto, vorrei avere un colloquio personale conversazione con ciascuno. Viaggerò per il Brasile per sentire questo da ogni persona».

Qual è l’obiettivo di Ronaldo:

«Voglio recuperare il prestigio e rispetto che la Seleção ha sempre avuto e che nessun altro ha oggi. Siamo stati maltrattati sui campi, nelle competizioni, e la Seleção deve riconquistare quel prestigio».

Ronaldo parla pure di Pil brasiliano e del peso economico del calcio:

«Oggi l’industria del calcio rappresenta lo 0,7% del Pil brasiliano. È molto poco rispetto ad altri paesi sviluppati che hanno il calcio come attività economica principale. Questi paesi rappresentano il 3%, il 4% del Pil. Abbiamo un enorme potenziale per apportare cambiamenti al calcio brasiliano per aumentare questo livello. Il calcio brasiliano, ad esempio, non viene trasmesso a livello internazionale.

Per nessun paese i nostri concorsi sono attraenti. Penso che lo abbiamo venduto per 5 milioni di dollari, una cifra ridicola per un campionato importante come quello brasiliano. C’è molto da fare, ma conto davvero sul sostegno di tante persone, federazioni, club, e esporrò la necessità di cambiamento per convincerli che questo mio progetto è serio e che voglio lasciare una eredità come leader. La mia eredità come giocatore è indiscutibile, ma sento di avere l’obbligo di continuare nel settore del calcio e aiutare il Brasile a uscire dal posto in cui ci troviamo. Siamo fermi da 20 anni. Tutti i paesi si sono evoluti nella gestione, nel modo di giocare, e noi siamo a un punto morto».

La sua candidatura è in opposizione all’attuale amministrazione?

«Il mio problema non è Ednaldo. Certo, ha la sua parte nella gestione e nei problemi del calcio brasiliano, ma non ho problemi con lui. Il mio obiettivo è avvicinare le persone alla Nazionale. Oggi la squadra gioca e la gente è indifferente. Questo non ci è mai successo, dobbiamo salvarlo. La Nazionale è il patrimonio del nostro popolo e dobbiamo restituirlo».

Quali sono i tuoi progetti per il calcio femminile?

«Avremo una meravigliosa opportunità per sviluppare ulteriormente il calcio femminile. Siamo ancora molto indietro rispetto alle altre squadre e in questo incontro a Miami molte persone, incluso il presidente della Fifa, hanno espresso la loro preoccupazione riguardo al giusto investimento e impegno per la Coppa del Mondo femminile. Sono sicuro che sarà una priorità per me. Diamo al calcio femminile tutta l’attenzione che merita e organizziamo la festa che i brasiliani sanno organizzare».

