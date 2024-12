Real Madrid, la sconfitta contro il Milan ha svegliato i giocatori: ogni partita è diventata una finale (Relevo)

Ancelotti è riuscito a trovare la soluzione giusta di ogni problema, come i tanti infortuni. La squadra è rinata, i migliori sono tornati ai loro alti livelli.

Dopo un inizio di stagione piuttosto difficile, Carlo Ancelotti sta risollevando il Real Madrid e ha finalmente ritrovato la forma migliore delle sue stelle, come Kylian Mbappé, invisibile in molti match di inizio stagione e che ora sta diventando decisivo.

Il Real Madrid è rinato, Ancelotti ha trovato la chiave anche stavolta

Relevo scrive:

Non lo dirà in pubblico, ma Carlo Ancelotti ha vissuto uno dei momenti più complicati da quando allena il Real Madrid. Dopo una magnifica stagione passata, ha iniziato questa incapace di far emergere i nuovi volti della squadra. Ha toccato il fondo contro il Milan, perdendo 3-1 al Bernabeu, dopo il 4-0 subito contro il Barcellona. La situazione in quel momento sembrava insormontabile. Ma Carletto, ancora una volta dimostrando di saper gestire bene il gruppo e di saperne tanto di calcio, ha cambiato tutto. Un mese e mezzo dopo, il Real Madrid sembra molto diverso. È già davanti al Barcellona in classifica, con una partita in meno, e solo un punto dietro all’Atletico Madrid.

Dopo il Milan, c’è stato un discorso nello spogliatoio che ha riportato le acque calme, come dimostrato giorni dopo vincendo contro l’Osasuna. In quell’incontro, il tecnico ha chiarito le cose, ma quelli che hanno parlato di più sono stati i giocatori. Loro stessi hanno capito che non potevano continuare così. Da novembre fino a Natale, ogni partita è stata presa come una finale, e giustamente. Per ogni problema, Ancelotti ha trovato una soluzione. E la cosa che più è servita fatta in questi mesi è stata far riemergere Bellingham, Vinicius, Mbappé e Rodrygo, fino a recuperare il loro alto livello.

