Il Real Madrid riscopre i gol da fuori area, Mbappé e Valverde i trascinatori del 4-2 col Siviglia (Relevo)

Ancelotti ha applaudito i suoi, ma si è anche arrabbiato per i due gol subiti. I blancos, con una partita in meno, scavalcano il Barcellona in classifica.

Il Real Madrid diventa la squadra specialista nei gol da fuori area, superando il Barcellona che era a quota 10. I blancos, dopo aver vinto mercoledì la Coppa Intercontinentale, passano 4-2 sul Siviglia. A segno Mbappé, Valverde, Brahim Diaz e Rodrygo; gol di Isaac e Lukebakio per la squadra ospite.

Il Real Madrid vince 4-2 col Siviglia, riscoprendo i gol da fuori area

Relevo scrive sul match:

Gli allenatori insistono molto sul fatto che, contro le squadre molto chiuse, i colpi da fuori area sono una buona arma per sbloccare le partite. Il Real ha riscontrato questo problema in molte occasioni, ma in poche stagioni è stato così preciso con i tiri dalla lunga distanza. E Valverde è il trascinatore di questo record: l’uruguaiano ha realizzato 5 gol solo da fuori area in questa stagione. Mbappé sta finalmente iniziando a raggiungere uno stato di forma notevole, anche lui ha trovato in questi colpi un’arma molto utile. Ha segnato in quattro match di fila. I blancos hanno giocato uno dei migliori primi tempi di tutta la stagione. Ancelotti ha applaudito i suoi giocatori da bordo campo, ma si è anche arrabbiato per i gol concessi.

Il Real scavalca, con una partita in meno, il Barcellona in classifica (che ieri ha perso 2-1 contro l’Atletico Madrid). Ora la squadra del Cholo è a 41 punti (anche loro con 18 match giocati), i blancos a 40 e il Barça a 38 ma con una partita in più.

