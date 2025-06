Addio Messi bravo ragazzo: ora litiga con gli arbitri, manda a quel paese compagni e avversari (L’Equipe)

Messi non è più il bravo ragazzo, innocuo, di un tempo. In campo si fa sentire molto di più, tra falli e cartellini gialli, come racconta L’Equipe a proposito del Mondiale per Club.

Tra falli tattici e proteste:

L’Equipe scrive: «Un fallo tanto evidente quanto efficace per fermare un contropiede avversario, un rimprovero al compagno Telasco Segovia che aveva appena perso palla, un pollice alzato ironicamente verso l’arbitro che subito dopo gli ha mostrato un cartellino giallo meritato… No, non è Thiago Motta: stiamo parlando proprio di Lionel Messi durante Inter Miami-Palmeiras (2-2) al Mondiale per club. Una gara in cui i floridiani si sono fatti rimontare due gol negli ultimi dieci minuti, cosa che ha chiaramente irritato l’otto volte Pallone d’Oro. Messi ha lasciato il campo a passo svelto e senza rivolgere la parola a nessuno, finché non ha incrociato la vecchia gloria brasiliana del Deportivo La Coruña, Djalminha, e ha ritrovato il sorriso».

Il cambiamento:

Secondo il giornalista Romain Lafont: «Siamo ancora lontani dall’immagine del “bad boy”. Ma anche l’immagine del genio gentile che si rialzava senza protestare dopo falli su falli, appartiene ormai al passato. A trentotto anni, Messi è diventato umano e ha cominciato a far valere il suo carattere, anche in campo, lui che aveva aspettato la sua 17ª e ultima stagione al Barça per ricevere il suo unico cartellino rosso in carriera di club. Il cambiamento sembra essere avvenuto durante l’infuocato quarto di finale dei Mondiali 2022 contro l’Olanda (2-2, 4-3 ai rigori), terminato con diciassette ammoniti e con Messi che in zona mista apostrofava Wout Weghorst con il memorabile: «Che guardi, idiota?».

Messi tira fuori il carattere negli States: