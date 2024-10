La Liga: “La denuncia contro Munuera fa parte della spietata campagna del Real contro gli arbitri”

In una nota: “Rigettiamo la denuncia. Totale sostegno al signor Munuera e al gruppo arbitrale spagnolo. Munuera è stato impeccabile”

Duro attacco delle Liga al Real Madrid dopo la denuncia del club contro l’arbitro che sabato non ha ravvisato gli insulti razzisti contro Vinicius durante Osasuna-Real Madrid. Oggi la Liga ha “risposto” al reclamo presentato dal club di Florentino Perez. Nel comunicato si fa esplicita menzione di una strategia del Real volta a influenzare la classe arbitrale.

La Liga: “Totale sostegno al signor Munuera e al gruppo arbitrale spagnolo”

La Liga ha respinto il reclamo del Real Madrid contro l’arbitro Martínez Munuera.

“La Commissione Delegata La Liga, riunitasi oggi, desidera, a seguito del reclamo che il Real Madrid CF ha presentato contro l’arbitro Martínez Munuera davanti alla Commissione Disciplinare della Reale Federcalcio spagnola, esprimere il suo assoluto rifiuto al reclamo presentato dal Real Madrid CF e esprimere il suo inequivocabile sostegno al signor Juan Martínez Munuera e, per estensione, al gruppo arbitrale spagnolo“, scrive in una nota la lega spagnola.

“La Liga, nel suo fermo impegno a sradicare tutte le forme di violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza nel calcio, oltre a realizzare numerose campagne di sensibilizzazione e prevenzione, presenta un reclamo alla Commissione Disciplinare della Rfef e davanti a Commissione di Stato contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport del CSD, tutti quei fatti prodotti nelle partite dei campionati di Prima e Seconda Divisione della Lega Nazionale, che possono costituire le suddette infrazioni“.

“La Commissione ritiene che tale denuncia sia un’ulteriore manifestazione della spietata campagna intrapresa dal Real Madrid CF contro gli arbitri spagnoli, con la presunta intenzione di esercitare pressioni su tale istituzione, al fine di ottenere un vantaggio competitivo con le decisioni. Come ha segnalato e accreditato il Comitato Tecnico dei Giudici, il modo di procedere del Sig. Martínez Munuera è stato impeccabile e si è scrupolosamente adeguato alle norme che regolano le azioni arbitrali!“.

“Allo stesso modo, la Commissione ritiene che qualsiasi condotta che possa minare l’integrità della competizione debba essere evitata e che il decoro e il buon ordine sportivo debbano essere preservati, e mostra la sua preoccupazione e il suo rifiuto per questo tipo di azioni compiute ripetutamente dal Real Madrid che vanno contro tali valori“.

Razzismo, il Real Madrid denuncia l’arbitro Munuera per aver omesso nel verbale gli insulti a Vinicius (Marca)

Gli ultimi cori sono arrivati proprio durante la partita contro l’Osasuna, dove i tifosi avversari hanno incominciato ad urlare “Vinicius, muori“. Il Real Madrid ha deciso di denunciare l’arbitro della partita, Martinez Munuera, per non aver scritto nel rapporto di quanto accaduto.

Lo scrive Marca:

Il Real Madrid ha rilasciato un comunicato in cui annuncia il reclamo presentato alla Commissione Disciplinare della Federcalcio spagnola contro l’arbitro Martínez Munuera. Il motivo, secondo il club dei Blancos, è che l’arbitro non ha inserito nel referto gli insulti pronunciati nell’ultima partita di campionato a El Sadar contro Vinicius.

Le telecamere e i microfoni di Movistar LaLiga hanno catturato il momento in cui un settore dei tifosi dell’Osasuna ha gridato “Vinicius, muori!”. Dani Carvajal si è portato il dito vicino alle orecchie, per indicare all’arbitro di fare in modo che potesse ascoltare e prendere nota di ciò che stava accadendo. Tuttavia, Martínez Munuera non ha menzionato l’accaduto nel verbale arbitrale. Nella sezione corrispondente al pubblico, l’arbitro valenciano ha scritto: 2Normale” . Questa circostanza ha portato il Real Madrid a denunciare l’arbitro, come reso pubblico in un comunicato.

ilnapolista © riproduzione riservata