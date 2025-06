Pogba, il personal trainer: «Quando rivedremo il Pogba che era? A Miami siamo ripartiti da zero»

Paul Pogba ha firmato fino al 2027 con il Monaco. Il suo personal trailer di Miami che lo ha seguito nei nove mesi di squalifica, Roger Caibe Rodriguez, ha parlato delle condizioni fisiche del centrocampista.

«Quanto tempo ci vorrà per rivedere il Pogba che era? È difficile da prevedere. La stagione non è ancora iniziata (il Monaco comincerà sabato). Lavorerà, si metterà alla prova sulle partite pre-campionato. Io stimo che, una volta cominciato il campionato, avrà solo bisogno di un paio di settimane. Non ci sarà niente di facile ma ha lavorato molto e non ho dubbi che darà tutto per farlo accadere».

In che condizioni ha trovato Paul Pogba quando ha iniziato la collaborazione con lui?

«Stava uscendo da un lungo periodo in cui ha dovuto metabolizzare questioni personali. In qualche modo siamo dovuti ripartire da zero. Per prima cosa ci siamo concentrati sul lavoro in palestra per due mesi, con un fisioterapista, in modo da riabilitare i suoi muscoli e recuperare forza e flessibilità. Una volta passato tutto, ci siamo concentrati sulle sue qualità di velocità».

Quindi ha dovuto aspettare un po’ prima di toccare il pallone?

«Sì, tranne alcuni esercizi di passaggi a due tocchi. Quando siamo passati al campo, ha giocato di più».

Ha lavorato da solo in questi nove mesi?

«All’inizio lavoravamo solo insieme. Poi abbiamo portato altri giocatori. Abbiamo iniziato con dei due contro due, poi tre contro tre, sei contro sei. Avere dei compagni accanto è diventato sempre più importante nel corso della nostra collaborazione».

Come descriverebbe i suoi progressi?

«Ha fatto enormi progressi. Il suo corpo si è ripreso, è diventato molto più forte. Ha riacquistato la sua velocità e la sua fluidità palla al piede. A poco a poco, ho ritrovato il giocatore che abbiamo visto in tv in tutti questi anni».