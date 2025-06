Psg-Inter Miami sembra un’amichevole estiva: 4-0 a fine primo tempo, Messi&C. presi a pallate.

È una mattanza calcistica più che una partita di football. La squadra campione d’Europa contro una squadra che nemmeno avrebbe dovuto partecipare ai Mondiali per club ma partecipa perché ha Messi. Il primo tempo è finito 4-0. Non c’è stata partita. Il Psg avrebbe potuto segnare il doppio dei gol. Sarebbe potuto andare in rete dopo appena due minuti. Kvaratskhelia sulla sinistra si è divertito. La difesa della squadra di Mascherano non ci ha capito niente. Sembrava un’amichevole estiva tra una squadra di Serie A e una di C2. Ci sono almeno tre-quattro categorie di differenza. Ogni tanto le telecamere inquadravano Messi che si limitava a osservare da lontano quel che stava accadendo. Nella ripresa se il Psg non rallenterà, potrebbe finire anche 10-0. Suarez ha avuto qualcosa da ridire ad Hakimi che ha segnato la rete del 4-0 e poi per l’uruguaiano ha esultato in maniera eccessiva considerato il punteggio. La squadra di Luis Enrique è anche entrata in porta col pallone. Si sta giocando ad Atlanta nel Mercedes Benz Stadium che è coperto e dotato di aria condizionata.

Finisce così anche la partita. Nella ripresa il Psg visibilmente rallenta.