Olmo vivrebbe una cessione come la più grande delusione della sua carriera (Mundo Deportivo)

“Il primo club interessato è l’Arsenal, ma anche Chelsea e Tottenham si sono informate sullo spagnolo. In Germania occhio al Bayern Monaco”

Come abbiamo raccontato ieri, la faccenda che riguarda Dani Olmo e la sua permanenza al Barcellona sta diventando sempre più spinosa. Ieri, il club di Laporta avrebbe incassato un ulteriore no giudiziario alla possibilità di tesserare il fantasista spagnolo, dopo che c’era stata una clamorosa apertura dovuta alla possibilità concreta di “pagare” la registrazione del suo contratto attraverso il nuovo investimento infrastrutturale al Camp Nou (tribuna Vip ndr) con un esborso di 100 milioni. Il Mundo Deportivo oggi racconta – come se il discorso fosse già concluso – che ci sono già sul giocatore diversi club importanti europei.

Olmo sogna di restare al Barcellona, vedrebbe una cessione come un fallimento (Mundo Deportivo)

Di seguito quanto riportato da El Mundo Deportivo:

“Il primo club a mostrare interesse è stato l’Arsenal, club della Premier League. Ma non hanno reagito solo i “cannonieri”; Anche il resto dei cosiddetti Big Six d’Inghilterra hanno bussato alla loro porta. Liverpool, Manchester City e Manchester United, che già in estate avevano espresso interesse per Olmo, hanno rinnovato la loro candidatura, mentre si sono informate anche Chelsea e Tottenham.

In Germania , Bayern Monaco e Bayer Leverkusen si sono aggiunti alla lista degli interessati, mentre all’RB Lipsia, suo ex club, non nascondono il loro stupore per la situazione surreale che sta vivendo il calciatore e gli hanno ricordato che lo farà sempre essere la tua casa. […]

Dal canto suo il giocatore del Terrassa ha deciso di non ascoltare nessuno. Fin dal primo giorno, la sua intenzione è stata quella di mantenere il contratto fino al 2030, anche se il suo sogno è sempre stato quello di tornare al Barça per fare la storia indossando la maglia del Barça. Per lui qualsiasi altro risultato sarebbe la più grande delusione della sua carriera sportiva”.

