Napoli, sondaggio per Tomori: il Milan vuole 20-25 milioni (Gazzetta)

Fikayo Tomori non è più felice al Milan; l’ex Chelsea potrebbe lasciare il club in estate e c’è stato un sondaggio anche da parte del Napoli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Napoli, sondaggio per Tomori: il Milan vuole 20-25 milioni

Nell’edizione odierna il quotidiano riporta:

L’ex Chelsea ha perso il posto da titolare nelle ultime settimane, con Fonseca che pare ormai indirizzato a dare costante fiducia alla coppia Gabbia-Thiaw. “Fik” ha accettato la panchina senza lamentele, ma è chiaro che non può essere felice della sua attualità al Milan. In più, le richieste non gli mancano. Un sondaggio l’ha già fatto il Napoli e, non è un mistero, Tomori piace parecchio anche alla Juventus. A casa Milan, però, preferiscono decisamente la pista estera. In Premier League sono soprattutto Brighton, West Ham, Wolves e Aston Villa a cercare un rinforzo dietro. Il prezzo? Non si scende dai 20-25 milioni di euro. Ma anche il giocatore dovrà dire la sua sulle eventuali offerte.

Scrive il Corriere dello Sport che nell’operazione che dovrebbe portare Danilo al Napoli si è inserita l’Arabia Saudita e non sono mai buone notizie. l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo vorrebbe il 33enne capitano della Juventus che piace a Conte.

Scrive Fabio Mandarini:

Un’ombra araba si allunga sulla strada che unisce il Napoli e Danilo. C’è anche l’Al-Nassr sulle tracce del difensore che Conte ha inserito in cima alla lista del mercato di gennaio: una presenza ingombrante, un terzo incomodo, ma il ds Manna continua a lavorare alla pista ritenuta ideale per mettere a posto le storie tese che si sono venute a creare in difesa, soprattutto dopo l’infortunio alla schiena di Buongiorno.

