Il tecnico del Napoli ritorna alla formazione consolidata. Per la Lazio Castellanos centravanti, in attacco anche Dia, Isaksen e Zaccagni

Napoli-Lazio tornano i titolarissimi. La Lazio recupera Tavares

Napoli e Lazio sono pronti a scendere in campo per la seconda sfida in questa settimana. Questa volta si gioca il turno di Serie A.

Queste le scelte dei due allenatori Conte e Baroni per gara di campionato valida per la zona alta

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

