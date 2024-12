Mudryk positivo al test antidoping: positivo al meldonium, rischia 4 anni di squalifica

Il calciatore su Instagram: «È uno shock totale, perché non ho mai usato consapevolmente sostanze proibite né infranto alcuna regola»

Mychajlo Mudryk, attaccante del Chelsea pagato quasi 100 milioni un anno fa, positivo al test antidoping. Lo riporta il media ucraino, poi ripreso dalle maggiore testate europee, Tribuna.com.

“Il centrocampista ucraino del Chelsea Mykhailo Mudryk è risultato positivo al test antidoping. Nel campione “A” il calciatore è stato esposto a una sostanza vietata. Alla fine di ottobre il calciatore ha sostenuto un test antidoping che ha dato risultato positivo. Si prevede che nei prossimi giorni verrà aperto anche il campione B“.

Il 23enne ucraino rischia la squalifica di 4 anni anni. Pare che Mudryl sia risultato positivo al Mildronato (meldonium). Mildronate è stato bandito dalla Wada dal 2016. Si tratta di un farmaco impiegato nel trattamento delle coronaropatie. Infatti aumenta la capacità di vasodilatazione delle coronarie che andrebbe così a migliorare il flusso sanguigno incrementando di conseguenza l’apporto di ossigeno ai tessuti del cuore.

Leggi anche: Mudryk il calciatore ballerino pagato dal Chelsea 89 milioni e che va a 36 chilometri orari

Mudryk: «So di non aver fatto nulla di sbagliato»

Sui social, Mudryk ha confermato la sua positività al test:

“Posso confermare che sono stato informato che un campione da me fornito alla FA (la Federcalcio inglese, ndr) conteneva una sostanza vietata. È stato uno shock totale, perché non ho mai usato consapevolmente sostanze proibite né infranto alcuna regola e sto lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di sbagliato e continuo a sperare di tornare presto in campo. Non posso dire altro ora a causa della riservatezza del processo, ma lo farò il prima possibile“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da МM (@mmudryk10)

ilnapolista © riproduzione riservata