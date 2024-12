Michail Antonio si è rotto una gamba, la sua Ferrari ha perso il controllo per la tempesta Darragh (Daily Mail)

Le strade erano molto scivolose, ci son voluti 45 minuti per liberarlo dal veicolo. Anche nel 2019 si schiantò con una Lamborghini, affermando: «Nessuno vuole assicurarmi».

L’attaccante del West Ham Michael Antonio si è schiantato con la sua Ferrari ieri pomeriggio, ma fortunatamente, come comunicato dal suo club, è cosciente e sta bene, sotto stretta sorveglianza del London Hospital.

L’incidente di Michael Antonio: la Ferrari ha perso il controllo a causa della tempesta Darragh

Il Daily Mail riporta alcuni dettagli sull’incidente:

La strada era molto scivolosa per la tempesta Darragh [che ha annullato il match tra Everton e Liverpool ieri, ndr.]; la sua Ferrari ha perso il controllo. Il calciatore ha rimediato una gamba rotta, mentre i vigili del fuoco hanno tentato di liberarlo per 45 minuti dal suo veicolo. Le foto scattate sulla scena dell’incidente mostrano ingenti danni al lato destro della Ferrari grigia, da cui, secondo quanto riferito, usciva del fumo. La polizia dell’Essex ha rivelato che un’indagine sull’incidente sarà ora effettuata dall’unità di polizia stradale.

Anche il 25 dicembre 2019, Antonio fu coinvolto in un incidente automobilistico:

Il calciatore si era schiantato con la sua Lamborghini Huracan in un capannone di una casa a Balham, a sud di Londra. «Nessuno vuole assicurarmi, dovevo ottenere l’assicurazione dell’auto quest’anno» aveva rivelato.

“Il West Ham United può confermare che Michail Antonio è in condizioni stabili a seguito dell’incidente stradale occorso questo pomeriggio nella zona dell’Essex. Michail è cosciente e comunicante e attualmente si trova sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia. Il Club non rilascerà ulteriori dichiarazioni questa sera, ma pubblicherà un ulteriore aggiornamento a tempo debito“.

