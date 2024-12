Terribile incidente per Michail Antonio, attaccante del West Ham. Il club: “È cosciente”

Terribile incidente per Michail Antonio, l’attaccante del West Ham che oggi pomeriggio si è schiantato con la sua Ferrari. In un primo momento non si avevano molte informazioni sulle sue condizioni. Ma viste le foto circolate sul web, si è temuto il peggio. Il club con un comunicato aveva fatto sapere:

“Il West Ham United può confermare che l’attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il Club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito“.

Rumours flying around that Michail Antonio was the driver of this Ferrari earlier today in Essex and had to be airlifted to hospital.

Hope he, or whoever the drives was, is OK first and foremost 🙏 pic.twitter.com/zDhPkJcc4H

