Meret e il Napoli: sul rinnovo le parti sono lontane sull’ingaggio (Tmw)

Alex Meret potrebbe a breve rinnovare col Napoli? Non è detto. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, c’è l’accordo per la durata del prolungamento di contratto ma non per lo stipendio.

Napoli, le novità sul rinnovo di Meret

Il portale scrive in merito:

Il club partenopeo e il portiere hanno raggiunto un accordo sulla durata del prolungamento, con la firma che, se dovesse arrivare, sarebbe fino al 30 giugno 2028. Manca però ancora quello sull’ingaggio, con la differenza tra le parti che per il momento non è così sottile. Nelle prossime settimane andranno comunque avanti i colloqui e si lavorerà per riuscire a trovare l’intesa. Il giocatore vuole restare al Napoli.

Intervenuto durante la Domenica Sportiva, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta contro la Lazio:

Difficoltà?

«Non le ho viste, abbiamo fatto una buona partita. Poi abbiamo concesso un paio di occasioni soltanto e loro sono stati bravi a sfruttarle. Noi abbiamo provato a comandare: è mancata cattiveria e precisione. Abbiamo fatto molti cross, molto volte siamo stati in area e dispiace perdere una partita del genere ma la strada è quella giusta».

È una sconfitta formativa?

«E’ una sconfitta che ci può far bene, non siamo contenti dobbiamo prendere le cose buone e lavorarci di più loro non hanno creato tantissimo, perdere è brutto dobbiamo lavorare sugli errori è una lezione, pensiamo alla prossima e di tornare a vincere».

