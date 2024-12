Lizarazu su Mbappé: «Ci sono molte cose che lo hanno gravato e lo gravano ancora» (Telefoot)

Continuano errori e critiche per il francese. Contro il Girona gol e buone giocate, ma ancora troppi errori e una sensazione generale di tristezza.

Bixente Lizarazu è intervenuto a Telefoot per parlare di Mbappé. Al francese non bastano i gol (ha segnato nell’ultima uscita contro il Girona ndr): Mbappé si è intristito, sbaglia molto davanti alla porta, incide meno di prima. È complesso stabilire il perché attualmente non riesca a performare come un tempo, quando era dichiarato in modo universalmente riconosciuto che fosse il calciatore migliore al mondo. È anche vero che è assurda la pressione mediatica a cui deve essere sottoposto un ragazzo come lui, che aveva sempre sognato di giocare nel Real Madrid e che ha qualità umane e calcistiche non indifferenti. Il rischio è un caso Hazard 2.0?

«Mbappé deve ritrovare la gioia, godersi il gioco»

Di seguito quanto dichiarato dall’ex calciatore del Marsiglia a Telefoot:

«Non è al livello che ci aspettiamo. È ovvio che è titubante. Ho visto la partita contro il Girona molto da vicino. Nel primo tempo, sbaglia molte occasioni. Non è incisivo nelle sue corse. Fortunatamente, c’è stata la ripresa e quel gol, che è veramente un bel gol realizzato con una doppia accelerazione. Ma penso che debba lavorare sodo e ritrovare quella velocità. A 25 o 26 anni, è impossibile aver perso il ritmo. Deve ritrovare ciò che terrorizzava tutti i difensori. E poi, deve riscoprire la gioia di giocare.

Ciò che lo ha turbato negli ultimi mesi non è la pressione del Real Madrid. Sono molte cose che lo hanno gravato e lo gravano ancora. Deve ritrovare la gioia di giocare. Il calcio è godersi il gioco, non solo la pressione. È sempre divisivo in Spagna. Quando arrivi al Real Madrid, la pressione è enorme se le tue prestazioni non sono all’altezza. Ma non è necessariamente questo a turbarlo. Penso che siano fattori molto più generali a rendere difficile per lui ritrovare la spontaneità, la sua natura e la semplicità di giocare a calcio. Ma la ritroverà. Ci sarà una svolta a un certo punto.»

