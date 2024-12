Mbappé: «Ho commesso un grave errore, me ne assumo la piena esponsabilità, mostrerò chi sono»

Il francese su Instagram: «È un momento difficile ma è il miglior momento per cambiare la situazione e dimostrare chi sono».

Mbappé: «Ho commesso un grande errore, me ne assumo la responsabilità, mostrerò chi sono».

Dopo il secondo rigore consecutivo sbagliato e la sconfitta del Real Madrid a Bilbao (così come aveva perso a Liverpool, in entrambi i casi Mbappé ha sbagliato il rigore del possibile 1-1) Mbappé ha scritto su Instagram:

«Brutto risultato, un grave errore in una partita in cui contava ogni dettaglio. Me ne assumo la piena responsabilità. È un momento difficile ma è il miglior momento per cambiare la situazione e dimostrare chi sono».

Di lui ha parlato Ancelotti in conferenza stampa:

«Non posso giudicare la prestazione di un calciatore da un rigore sbagliato. Non è al suo miglior livello ma sta lavorando per tornare il calciatore che conosciamo. I rigoristi sono Vinicius, Bellingham e Mbappé».

In Francia sia Le Parisien sia L’Equipe danno ampio spazio all’ennesima serata no di Mbappé.

Scrive Le Parisien:

Come contro il Liverpool la scorsa settimana, “Kyks” si è perso non appena la pressione è aumentata. (…) Non è stato mai coinvolto dalla squadra nel primo tempo. È finito in fuorigioco nell’unico pallone decisivo che ha avuto.

Designato a tirare il rigore potenzialmente del pareggio al 68 ° minuto, l’attaccante francese si è fatto parare il tiro dal portiere Julen Agirrezabala. Una settimana dopo quella di Liverpool (0-2), Mbappé ha sbagliato nello stesso modo. Ha tirato troppo debolmente, sul lato destro. (…) Poi da un suo tiro è nato il pareggio di Bellingham. Ma il sorriso è durato due minuti: altro errore del Madrid e gol del Bilbao.

Per l’ex parigino, è l’ennesima battuta d’arresto nella sua nuova avventura con il Real, lui che ha segnato solo due gol negli ultimi otto incontri del Madrid, e che sta faticando molto a dimenticare l’assenza di Vinicius.

Le Parisien annuncia che Mbappé domenica romperà il suo silenzio con la partecipazione a una trasmissione tv di Canal +.

Il quotidiano ricorda che non parla dal 5 settembre. Molto prima del presunto caso di violenza sessuale in Svezia, del conflitto finanziario con il Psg, e delle sue difficoltà, sempre più numerose, con il Real.

