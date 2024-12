Napoli-Lazio, rigori su Kvara e Di Lorenzo, per Marelli decisioni corrette dell’arbitro

A Dazn: «il contatto con Kvara era abbondantemente fuori area, circa mezzo metro. La trattenuta di Zaccagni su Di Lorenzo, davvero troppo poco per pensare ad un calcio di rigore»

Il Napoli perde contro la Lazio di Baroni per la seconda volta dopo la sconfitta in Coppa Italia di giovedì. I titolari di Conte non riescono a mettere a segno neanche una rete e a tempo quasi scaduto vengono puniti da Isaksen.

Due gli episodi da moviola del match che hanno fatto innervosire il Napoli. Prima al 41′, Kvaratskhelia salta secco Marusic con un tunnel e il difensore biancoceleste nel tentativo di recuperare colpisce il georgiano da dietro, sulla gamba sinistra. Proteste del Napoli e del Maradona per un possibile calcio di rigore.

L’ex arbitro e analista Luca Marelli ha commentato l’episodio a Dazn: «Manca il fallo di Marusic su Kvaratskhelia. Ma il contatto con la gamba sinistra di Kvara era abbondantemente fuori area, circa mezzo metro».

Su un calcio da fermo gli azzurri hanno protestato anche per la trattenuta in area di rigore ai danni di Di Lorenzo di Zaccagni. Luca Marelli: «Leggerissima trattenuta di Zaccagni su Di Lorenzo, davvero troppo poco per pensare ad un calcio di rigore. L’arbitro Colombo era perfettamente in linea per vedere cos’è successo, il Var in questi casi non interverrà mai. Trattenuta di lievissima entità».

