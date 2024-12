L’infortunio di Lessort è stato così brutto che nove spettatori sono svenuti, e uno ha avuto un infarto (VIDEO)

Il centro del Panathinaikos si è rotto una gamba in Eurolega. Scene di panico sugli spalti. I giocatori a fine partita si sono messi a pregare al centro del campo

Mathias Lessort salta verso il canestro, atterra male, la gamba cede, si piega in un movimento innaturale. La reazione è drammatica e surreale. Il centro del Panathinaikos, in campo contro il Baskonia, in Eurolega, è a terra con un perone fratturato. I compagni lo circondano per proteggerlo. Il figlio piccolo del giocatore si stende a terra a bordo campo e viene coccolato da un giocatore.

E il partecipa. Secondo Ergin Ataman, allenatore del Panathinaikos, “nove persone sono svenute e un’altra ha avuto un attacco di cuore. Non c’erano abbastanza ambulanze per portarle tutte in ospedale“.

Alla fine del match, i giocatori di entrambe le squadre si riuniscono al centro del campo per pregare insieme.

🚨IMAGE DÉCONSEILLÉ🚨 Terrible blessure pour Mathias Lessort…énorme pensée à lui 🙏🇫🇷 Bon courage ! pic.twitter.com/2yRLpJUZjh — QuotidienSport (@Quotidien_Sport) December 19, 2024

Juancho Hernangomez shares a moment with Mathias Lessort’s son following the injury of his dad 🙌pic.twitter.com/nXUiDFTESy — BasketNews (@BasketNews_com) December 19, 2024

