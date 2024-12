Lewandowsi, due gol nelle ultime otto giornate. Per Xavi andava venduto (As)

Il polacco ha segnato 14 gol nelle prime 11 gare. Xavi non voleva che restasse per la sua età (36 anni), Flick invece sembrava aver trovato la chiave per farlo rinascere.

Robert Lewandowski, uno degli attaccanti centrali più forti al mondo, non sembra in forma. Così, all’improvviso. Dopo un inizio stagionale veramente importante, come non se ne vedevano da tempo. Nonostante il suo impressionante bottino di 40 gol nell’anno solare 2024, il centravanti polacco del Barcellona sembra infatti aver perso la brillantezza che lo ha reso uno dei migliori goleador della storia. L’episodio più emblematico è arrivato durante la sfida contro l’Atlético Madrid: al minuto 75, con il punteggio in bilico sull’1-1, Lewandowski non è riuscito a concretizzare un’ottima occasione servitagli da Ferran Torres, inciampando e mancando il pallone. As parla di questo errore come “non casuale”.

Lewandowski e il suo calo sospetto (As)

Di seguito quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo:

“La questione non è nuova. Lewandowski è arrivato al Barça nell’estate del 2022 e, nonostante sia stato decisivo nella riconquista del titolo di Liga con 23 gol, la sua seconda metà di campionato, dopo la pausa per il Mondiale, è stata deludente. Anche nella scorsa stagione, il suo rendimento è calato progressivamente fino a quando Xavi ha annunciato che avrebbe lasciato il club. A quel punto, il polacco ha reagito, ma il finale con l’allenatore è stato turbolento. Lewandowski era consapevole che Xavi non lo riteneva più adatto a guidare la pressione di una squadra di superélite europea e voleva che il Barça non lo confermasse per la stagione 2024-25.

Questo malcontento, che Xavi aveva trasformato in un mandato per la dirigenza, è ancora presente nella quotidianità del Barça. Lewandowski ha iniziato la stagione ad altissimo livello, forse stimolato da Hansi Flick. Nonostante condividesse l’agente con lui (Pini Zahavi), Flick è stato molto diretto durante l’estate e, proprio come aveva fatto con Gündogan, ha detto chiaramente all’ex Bayern che doveva impegnarsi di più nella pressione e che non avrebbe esitato a sostituirlo durante le partite (come poi ha fatto) se il suo fisico non fosse stato all’altezza. Tuttavia, Flick ha adattato il sistema di pressione del Barça all’età del polacco: Lewandowski non avvia la pressione, ma si occupa di coprire gli esterni quando pressano i centrali avversari”.

