Lecce e Monza su Zerbin, lo vorrebbero a gennaio in prestito (Schira)

I due club di Serie A monitorano l’ala del Napoli, che riuscirebbe sicuramente a trovare maggior minutaggio.

Alessio Zerbin ieri ha giocato titolare nel match di Coppa Italia tra Napoli e Lazio, terminato 3-1 per i biancocelesti. Si è dovuto adattare a terzino destro per l’assenza di Pasquale Mazzocchi, infortunato, e per far rifiatare Giovanni Di Lorenzo.

Nonostante non abbia fornito una gran prestazione, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Lecce e Monza sarebbero sulle tracce di Zerbin per gennaio.

Il giornalista scrive che i due club, infatti, vorrebbero chiedere al Napoli il giocatore in prestito a gennaio fino a fine stagione.

Per Zerbin sarebbe un’opportunità per avere maggior minutaggio.

Zerbin, l’entourage: «Alessio è idoneo al tipo di calcio di Conte»

Giulio Marinelli, entourage di Alessio Zerbin, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del suo assistito sotto la guida di Antonio Conte.

«Per qualsiasi calciatore, essere allenato da Conte sarebbe una grande opportunità. Le valutazioni tecniche su Zerbin sono idonee al calcio di Conte. Parlammo di lui anche col Bologna, a Sartori piaceva tantissimo. Ma quel Napoli di Spalletti non voleva privarsi di Alessio».

Zerbin aveva da tempo espresso il desiderio di giocare con più continuità per potersi migliore e dimostrare soprattutto chi è. Proprio per questo è arrivata poi la decisione Monza. Alla Gazzetta: «E’ l’occasione per giocare con più continuità e per dimostrare di essere da A. E’ la soluzione giusta. E poi… Galliani!».

L’a.d. si ricorda che lei ha vinto una Coppa Italia di C contro il Monza e che nel 2021-22 ha segnato due gol con il Frosinone contro di lui? «Certo! Me l’ha detto in quella cena… Tra l’altro era destino che vestissi questa maglia: da piccolo ho fatto qualche provino qui prima delle giovanili dell’Inter. Poi ho esordito da titolare in A contro il Monza nella scorsa stagione col Napoli e in questa prima da titolare contro il Monza».

