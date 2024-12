L’allenatore del Galatasaray: «Osimhen? È altruista, gioca per la squadra. Faremo di tutto per trattenerlo»

In una intervista: «La Serie A potrebbe essere più vicina a me. Mourinho si è adattato al calcio turco. ha usato la sua strategia ovunque ha lavorato, a volte bisogna riderci sopra»

L’allenatore del Galatasaray Okan Buruk ha risposto alle domande di Rafine Tv sul futuro di Osimhen e di Mertens. Ha anche espresso il desiderio di poter allenare in Europa.

Okan Buruk: «Osimhen mi ha sorpreso»

Ai giornalisti di Rafine Tv esprime il desiderio di lavorare in Europa:

«Mi piacerebbe lavorare come allenatore turco in importanti campionati europei come Premier League e Serie A. Molti dei nostri giocatori turchi stanno facendo scalpore in Europa. Forse se anche gli allenatori turchi andassero in Europa sarebbe bello, lo dico io. Ho lavorato 3 anni in Italia quando ero calciatore, mi ha aiutato tantissimo. Ci sentiamo orgogliosi mentre guardiamo Arda e Hakan. Lo abbiamo già visto con Fatih Terim e Mustafa Denizli. Credo che Nuri Şahin avrà successo, è solo il suo primo anno. Penso che la Premier League sia davanti a tutti i campionati europei e che i suoi ricavi siano molto alti. La Serie A potrebbe essere più vicina a me perché parlo italiano».

Questa è l’ultima stagione di Mertens?

«Abbiamo detto la stessa cosa l’anno scorso, l’abbiamo prolungato di un anno (ride). A volte anche i giocatori vogliono continuare per un anno. Queste cose succedono chiaramente dopo la fine della stagione. La decisione da prendere a fine stagione è importante, ovviamente preparatevi per questo. Dopo gennaio vedremo chiaramente» .

Osimhen resterà l’anno prossimo?

«Per la questione Osimhen è presto. Deve passare un po’ di tempo, ma la nostra intenzione è chiara. Il Galatasaray fa sempre del suo meglio per trattenere i giocatori. Il presidente e la nostra dirigenza chiaramente faranno del loro meglio. Ma è necessario concentrarsi sul calcio, senza confondere il giocatore. Quello che mi piace è che è un giocatore di squadra. Passa la palla, è altruista. Questa è una delle cose importanti per me. Non pensavo che avrebbe sostenuto così tanto la squadra».

Mourinho si è adattato al calcio turco:

«Questo lato lo ha già. Ha usato questa strategia in tutti i Paesi in cui ha lavorato. Ha parlato per me e per il Galatasaray. Questa è la sua strategia, a volte bisogna riderci sopra».

