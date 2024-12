Infortunio alla schiena per Osimhen, il Galatasaray dovrà fare a meno di lui per due settimane

Il comunicato del club: “Sono stati rilevati stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro”.

Nella vittoria di Sivasspor (3-2 il risultato finale), il Galatasaray deve far fronte ad una brutta notizia, l’infortunio di Osimhen. Il nigeriano è uscito anzitempo dal campo per un problema alla schiena. Dopo gli esami di routine, il referto parla di “stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro”. Secondo i colleghi turchi di Fanatik l’attaccante di proprietà del Napoli dovrà rimanere fermo ai box per le prossime due settimane.

Galatasaray: il comunicato sull’infortuno di Osimhen

“Durante gli esami eseguiti presso ‘Medicina’, il nostro ospedale sponsor, per Victor Osimhen, che ha avvertito dolore al muscolo destro della parte superiore della schiena durante la partita del Net Global Sivasspor nella 15a settimana della Trendyol Super League, sono stati rilevati stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro ed è stato iniziato il trattamento del nostro giocatore”.

Manna: «Victor? Ne abbiamo parlato anche troppo. Nessuno ci ha contattato per lui a gennaio»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di scendere in campo nuovamente contro la Lazio. Le voci sul cambiamento di squadra di Osimhen?

«Non ci ha chiamato nessuno, Victor è un giocatore di proprietà del Napoli che gioca al Galatasaray, se n’è parlato fin troppo. Se avremo bisogno di fare delle mosse a gennaio saremo pronti, ma non siamo ragionando su questo ora»

Ora c’è un unico obiettivo, ma ci potrebbe essere bisogno di fare interventi a gennaio?

«Oggettivamente siamo fortemente concentrati sul campionato, se ci sarò l’opportunità di poter migliorare la rosa lo faremo. Ora però siamo concentrati sulla partita. Oggi giochiamo contro una squadra che rispetto alla partita di giovedì ha cambiato tanti titolari».

