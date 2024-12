La Juventus è in pareggite acuta, con la Fiorentina si fa segnare all’87’

Si mette maluccio per la gestione Giuntoli-Thiago Motta anche se la Juve stava giocando benino. Il Napoli è a più nove sulle quinte

La Juventus sembrava guarita dalla pareggite. All’87’ stacca la spina e Sottil fa 2-2 per la Fiorentina

La Juventus di Motta prova a giocare in verticale e ne fa due alla Fiorentina. Ma ne subisce altrettanti. A 4 minuti dal novantesimo stacca la spina e subisce il 2-2. La Juve va avanti 1-0 all’Allianz Stadium, grazie a Thuram, il fratello piccolo di Marcus. Un punto che non cambia nulla in classifica. Juve sempre sesta e Fiorentina sempre quinta, entrambe a 32 punti. Il Napoli ha nove punti di vantaggio sulle quinte in classifica. Si mette maluccio per la gestione Giuntoli-Thiago Motta.

Tra Juventus e Fiorentina finisce 2-2, altro pareggio per la Vecchia Signora

La partita inizia con i cori razzisti a Vlahovic. Mariani, richiamato dall’attaccante della Juventus, dopo appena 5 minuti è costretto a sospendere la partita. Dopo l’annuncio dello speaker, la partita riprende senza particolari problemi. Passano 15 minuti e Khéphren si inventa un’autostrada dritta per dritta. Difesa viola inspiegabilmente inesistente, il francese bianconero arriva indisturbato davanti a De Gea che, incolpevole, non può fare nulla. 1-0 Juve.

De Gea sarà poi protagonista di due una super parate. Una su Vlahovic che da pochi passi tira una bordata al volo, in girata, che il portiere spagnolo ferma con una mano e si fa anche male. Sul finale salva il 2-2 su Conceição. Anche qui, inspiegabile come De Gea sia rimasto fermo un anno.

Kean pareggia i conti al 38′ e, a differenza di Zaniolo contro la Roma, non esulta. Troppo forte il legame con la Juve e con Torino. Il 2-1 è un altro buco difensivo viola. Incredibile come in mezzo al campo i giocatori della Juventus trovassero sempre gli spazi giusti per le imbucate. Gran merito va a Koopmeiners in posizione da falso trequartista. Motta lo ha sistemato praticamente dietro Vlahovic. L’olandese, nell’occasione, serve ancora Thuram che per la seconda volta arriva a De Gea e fa 2-1.

Al 87′ la Juventus stacca la spina. Motta fa i cambi e qualcosa si rompe tra le fila della Juve. C’entra anche la sfortuna che colpisce ancora una volta Cambiaso. L’esterno bianconero in uscita scivola e lascia il pallone scoperto. Sugli sviluppi dell’azione, la palla arriva a Sottil che con un potente sinistro buca Di Gregorio e fa 2-2. Una bella partita condotta per più di 80 minuti dai bianconeri che per una delle poche volte in stagione giocano in verticale ma la pareggite è ancora imperante a Torino.

