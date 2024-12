Motta: «Le scelte di formazione sono tutte scelte tecniche»

Prima di Juventus-Fiorentina: «Gli esterni devono fare i cross, come Savona e McKennie e anche i centrocampisti. Devono alimentare Dusan dandogli la palla in area»

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro la Fiorentina: «Al di là degli altri risultati abbiamo l’opportunità di fare una buona partita contro una squadra che gioca bene e ha avuto risultati importanti. Sicuramente dobbiamo essere al nostro massimo livello per competere».

Motta: «Scelte in base ciò che vedo nelle partite e negli allenamenti»

Le scelte di formazione? Cambiaso?

«Sono tutte scelte tecniche, ciò che vedo nelle partite e negli allenamenti, questa è la squadra migliore per poter iniziare oggi, ci sono giocatori che possono aiutarci a gara in corso. McKennie? Negli anni ha dimostrato di poter far tutto, oggi inizierà da terzino ma con tanta libertà di poter occupare altre posizioni. Cambiaso è in panchina, come gli altri darà il suo aiuto se ci servirà».

«Anche i centrocampisti devono alimentare Dusan dandogli la palla dove gli piace e cioè in area»

Motta è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn.

Due esterni a piede invertito: Vlahovic è contento?

«Loro devono fare i cross, come Savona e McKennie e anche i centrocampisti devono alimentare Dusan dandogli la palla dove gli piace e cioè in area».

Come utilizzerà Koopmeiners?

«Koop ha grande libertà, l’importante è che Khephren e Manu capiscano la sua posizione e si inseriscano in area».

La qualità di Palladino che le piace di più?

«Gli auguro per il futuro di continuare così, da quando ha iniziato a Monza sta facendo molto bene. Era un ottimo giocatore, un 10 classico. Oggi la sua squadra costruisce bene e alimenta gli esterni: dovremo fare molta attenzione».

