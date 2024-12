La crisi del City spiegata bene: ha fatto 683 passaggi contro l’Everton, l’unico che non ha fatto era in verticale

The Athletic: “Il passaggio rifiutato da Ake a Gvardiol è sintomatico. L’insistenza di Guardiola sulla costruzione controllata ha prevalso sul buon senso”

Il Manchester City ha tentato 683 passaggi contro l’Everton, “ma uno di quelli che non ha fatto, quello rifiutato da Nathan Ake a Gvardiol, rivela la tensione che li tormenta”. The Athletic analizza la crisi di gioco della squadra entrando nello specifico di un episodio “rivelatore”.

Ad un certo punto “Ake avanzava lentamente mentre Gvardiol si lanciava lungo il fianco sinistro. Ma quando l’olandese si è girato per trovare Bernardo Silva a centrocampo, tra un gemito collettivo dei tifosi di casa, Guardiola è piombato ai margini della sua area tecnica e ha chiesto calma”. L’azione si è così lentamente esaurita.

“Avrebbe potuto trasformarsi nel tipo di mossa radicale che il City fatica a produrre”, scrive il giornale. Invece ha “solo sottolineato la loro avversione a sfruttare tali situazioni”.

Perché “Gvardiol aveva superato Jack Harrison e aveva chiaramente lo slancio in avanti per saltare il trentaseienne Seamus Coleman, ma l’insistenza di Guardiola sulla costruzione controllata ha prevalso sul buon senso”. Poteva verticalizzare, invece no.

“Naturalmente, è stata solo una decisione individuale su milioni. Ma sorge la domanda se la squadra di Guardiola dovrebbe abbracciare la disorganizzazione di una corsa diretta in avanti un po’ più spesso”.

I dati di SkillCorner aiutano a dipingere ulteriormente il quadro, spiega The Athletic. “Il City è la squadra nei cinque grandi campionati europei che fa meno corse sovrapposte ogni 30 minuti di possesso palla. Quella che tenta meno passaggi per trovare un corridore rispetto al suo possesso palla”.

