La beffa di Bifouma, si trasferisce in Iran per giocare contro Ronaldo, ma sbaglia squadra

Il calciatore congolese lo ha raccontato ad un’agenzia di stampa iraniana, spiegando che ignorava che ci fossero due squadre con lo stesso nome

Gli sliding doors avvengono anche nel mondo del calcio. Thievy Guivane Bifouma Koulossa, 32enne esterno offensivo congolese (41 presenze e 16 gol in nazionale), si era trasferito in estate in Iran, lasciando la Grecia e l’AE Kifisias. L’ex giocatore di Bastia, Reims, Espanyol, Granada e WBA, come lui stesso ha ammesso, era stato attirato dalla possibilità di poter affrontare l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nella Champions asiatica e così ha firmato con l’Esteghlal, che avrebbe affrontato la squadra saudita di lì a poco.

Parlando con un’agenzia di stampa iraniana, l’agenzia di stampa Tasnim. Bifouma ha spiegato: «Ho avuto la possibilità di giocare in Turchia, ma mia moglie non voleva tornare lì».

Parlando del suo desiderio di giocare contro CR7 ha continuato: «Considerando che ora è in Asia e c’era l’opportunità per me di venire in Iran, mi hanno parlato dell’offerta di Esteghlal. E ho rivisto il calendario delle partite e mi sono reso conto che avevano una partita contro Al-Nassr. Mi sono detto che questo è il posto dove volevo andare. Non avevo idea che ci fossero due squadre di nome Esteghlal in Iran».

A sua insaputa infatti, ci sono davvero due diverse squadre in Iran chiamate Esteghlal. La confusione di Bifouma è stata rivelata solo dopo il suo arrivo e la firma del contratto. «Quando sono arrivato a Teheran, il mio connazionale Gael Kakuta mi ha chiamato e mi ha chiesto dove fossi. Gli ho detto: “Sono in hotel a sottopormi agli esami medici”. Poi ha chiesto: “In quale hotel sei? Vorrei venire a trovarti”. Un’ora dopo, mi ha chiamato di nuovo e mi ha stuzzicato, dicendo: ‘Tu giochi per il piccolo Esteghlal, mentre noi facciamo parte di una squadra più grande. Tu difendi e noi attacchiamo».

