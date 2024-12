Il Napoli ha impressionato per la solidità difensiva, ma ora vuole essere anche bello

La Gazzetta scrive che Lukaku vuole dare continuità al suo gioco ed essere più incisivo sotto porta, facendo anche da sponda per gli inserimenti di McTominay

Il Napoli è pronto a sfruttare la sfida di oggi contro il Torino per mettere pressione alle dirette concorrenti per il primo posto in classifica, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Vincere a Torino significherebbe sfruttare il passo falso di una tra Fiorentina e Inter (o di entrambe in caso di pareggio). E poi guardare con leggerezza Roma-Atalanta, con Ranieri che proverà a fermare Gasperini”.

Per fortuna il rientro di Lobotka ha restituito serenità al Napoli:

“La capolista ha impressionati fin qui per la solidità difensiva, ora vuole cominciare a essere anche bella e già contro la Roma si sono visti netti i primi passi in avanti in questo senso”.

Napoli-Torino, Conte si affida a Lukaku e McTominay

È chiaro che Conte non voglia interrompere la sua striscia positiva proprio contro il suo amico Vanoli e per farlo si affiderà a due uomini cardine, Lukkau e McTominay. Il nuovo Lukaku è meno assaltatore di spazi:

“Innescare Lukaku. È questo il primo comandamento della fase offensiva contiamo. E con Lobotka in regia, la palla verticale arriva con più velocità e precisione. Ma ora Conte vuole pescarlo anche in profondità, dal centro o dalla fascia”.

Lo scozzese invece ha solidità e centimetri fuori dalla media in Serie A a fare la differenza:

“Gli inserimenti di Scott McTominay restano una delle armi del Napoli per sfondare centralmente. L’ex United è bravo ad appoggiare Lukaku, a giocare quasi in linea con lui quando serve: sfruttando fisicità e centimetri nel gioco aereo”:

