Il Manchester United vuole Ederson dell’Atalanta a gennaio (Daily Mail)

Non c’è ancora una trattativa col club bergamasco ma se dovesse esserci il via libera, lo United sarebbe già pronto a una prima offerta.

Ruben Amorim può iniziare a costruire il suo Manchester United a partire dal mercato di gennaio. E pare che il club sia fiondato su Ederson dell’Atalanta, centrocampista che si sta dimostrando una rivelazione negli ultimi tempi.

Manchester United su Ederson per rinforzare il centrocampo

Il Daily Mail riporta:

Lo United potrebbe vendere alcuni giocatori per le regole del fair play e finanziare nuovi arrivi. Uno dei sacrificabili è Rashford, con Ederson che è il candidato in pole per fare il salto in Premier League. Il brasiliano è diventato una figura di spicco all’Atalanta in questa stagione e lo United sta ora monitorando la sua situazione. Il centrocampo è stato identificato da Amorim e dal suo staff tecnico come un’area che ha bisogno di rinforzi. Non c’è ancora una trattativa in atto tra i due club; tuttavia, se dovesse esserci il via libera, lo United sarebbe già pronto per cominciare a fare una prima offerta.

Marcus Rashford sembra quasi certo di un suo addio allo United. Un po’ come McTominay – che ha passato quasi tutta la sua carriera calcistica a Old Trafford – anche per l’attaccante inglese sembra ormai tempo maturo per partire. Anche perché lo United negli ultimi anni sembra trasformare in legno e non in oro tutto ciò che passa per quei prati:

Rashford interessa ai quattro principali club della Spl – Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli – ma si parla anche di un interesse da parte dell’Al-Qadisah, una squadra neo-promossa che non appartiene al Public Investment Fund (Pif) ma è comunque ben finanziata. Qualsiasi potenziale accordo potrebbe essere complicato, ad esempio per l’Al-Ittihad, dal limite di giocatori stranieri consentiti nei club della Spl. Gli attuali leader della lega hanno già in rosa gli otto stranieri (sopra i 21 anni) consentiti per questa e la prossima stagione, anche se potrebbero effettuare delle operazioni per fare spazio a Rashford.

