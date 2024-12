I tifosi del Liverpool cantano a Guardiola: «Sarai esonerato di mattina» e lui ricorda le sei Premier vinte col City

Dopo la sconfitta per 2-0 (la quarta di fila in Premier): «Non me l’aspettavo da loro». Di Canio: «Brutto gesto, bisogna essere grandi anche quando si perde»

I tifosi del Liverpool cantano a Guardiola: «Domattina sarai esonerato» e lui ricorda le sei Premier vinte col City

È crisi nera del Manchester City che ha perso 2-0 contro il Liverpool. È al settimo risultato negativo consecutivo: sei sconfitte e un pareggio che di fatto è stata una sconfitta (da 3-0 a 3-3 contro il Feyenoord in Champions). È la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Il City oggi è quinto in classifica, quindi virtualmente fuori dalla prossima Champions League.

Guardiola si è reso protagonista di un siparietto con i tifosi del Liverpool.

I tifosi del Liverpool lo hanno preso di mira Guardiola e hanno cominciato a cantare “domani mattina sarai esonerati” e allora lui ha risposto facendo sei con le dita, ricordando le sei Premier vinte dal Manchester City. Guardiola – scrive il Daily Mail – ha ripetuto il gesto quando è andato ad applaudire i tifosi del City a fine partita.

Guardiola ha detto a Sky Sports:

«Forse hanno ragione loro, devo essere esonerato per i risultati, però non me lo aspettavo da Anfield. Non me l’aspettavo dalla gente di Liverpool. È troppo facile dirlo oggi. Abbiamo vinto noi, hanno vinto loro. Comunque ho rispetto, tutto qui».

Guardiola ha commentato la sconfitta

Ha poi continuato:

«Non abbiamo fatto il pre-campionato, poi tanti infortuni, ma lo sappiamo e dobbiamo fare i conti con questo. Abbiamo combattuto ma non abbiamo creato molte occasioni. In questo momento non abbiamo ritmo in mezzo al campo e loro sono più forti nei duelli. Non siamo bravi nelle transizioni. Ci siamo dovuti adattare e lo abbiamo fatto. Non posso dimenticare i giocatori che ho. Sono qui seduto come allenatore e difendo ciò che abbiamo fatto in passato grazie a loro e più che mai voglio essere con loro e abbracciarli.

Tutti gli stadi vogliono licenziarmi, è iniziato a Brighton! Forse hanno ragione visto i risultati che abbiamo avuto. Non me l’aspettavo ad Anfield. Non l’hanno fatto sull’1-0, ma sul 2-0. Forse avrebbero dovuto cantarla in passato. Non me l’aspettavo dalla gente del Liverpool, ma va bene, fa parte del gioco e lo capisco perfettamente. Abbiamo disputato tante battaglie. Ho rispetto per loro».

Mercoledì sera si giocherà Manchester City-Nottingham Forest.

Di Canio dagli studi Sky ha criticato Guardiola: «Brutto gesto. Non è da grande, è facile fare i grandi quando vinci tutto e poi quando le cose vanno male rispondi così ai tifosi agli avversari».

Qui la bellissima intervista di Pep a Sky Sports sul momento nero del City ma soprattutto sulla vita e sullo sport.

ilnapolista © riproduzione riservata