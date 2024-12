Fonseca ha mangiato anche il pandoro, a Verona l’ha sfangata con una prestazione di confusione (Repubblica)

Verona poteva essere fatale per Fonseca ma l’ha scampa. La partita è stata un pasticcio confuso tra due squadre in difficoltà che giocano senza calma e con poca logica

Repubblica commenta la prestazione di ieri sera del Milan a Verona, partita che ha aperto la diciassettesima giornata di Serie A. Fonseca riesce a trascorrere il Natale sulla panchina rossonera con una prestazione brutta ma efficace a portare i tre punti a casa.

Scrive Repubblica con Emanuele Gamba:

Fonseca ha mangiato anche il pandoro, qui nella città dove l’hanno inventato, stando invece alla larga dall’altra specialità del posto, quello strano sortilegio che ha reso spesso Verona fatale per il Milan e che, in caso di sconfitta, avrebbe potuto esserlo pure per l’allenatore. Il portoghese invece l’ha scampata con una di quelle partite brutte e buone che durante l’anno capita di masticare, specie se una di fronte all’altra ci sono due squadre sempre sull’orlo della crisi e quindi contagiate dall’insicurezza, oltre che dalle due panchine più in bilico del momento.

Il Milan l’ha sfangata con una prestazione di carattere e confusione. La partita è stata a lungo un pasticcio confuso tra due squadre in difficoltà che giocano di nervi, a strappi, senza calma e con poca logica.

Il Milan ha completato il rifinanziamento del debito concesso da Elliott. Adesso la scadenza è fissata a luglio 2028, e la cifra da restituire scende a 489 milioni.

Il comunicato del club:

“AC Milan ha informato oggi che è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited (“Elliott”). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital (“RedBird”), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028.

Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, ha così commentato: «Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di AC Milan è costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di RedBird, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l’eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri»“.

