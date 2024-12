Ecuador, rapito il calciatore Perlaza. Bloccato in strada da alcuni uomini, è stato sequestrato

Ex nazionale dell’Ecuador. Da domenica non si hanno più notizie di lui. Rapito insieme a un amico, stavano andando allo stadio

Non si sa più nulla di Pedro Pablo Perlaza, uno dei più forti giocatori della nazionale dell’Ecuador fino a poco tempo fa. Degli uomini su un’auto lo hanno bloccato in strada domenica notte e lo ha rapito insieme al suo amico Juan Carlos Morales, detto Loco Abreu, allenatore di una squadra del quartiere. I due erano andati a vedere una partita della lega minore. Lo racconta El Mundo

Il fatto è avvenuto in un quartiere della costa di Esmeraldas, una delle zone più pericolose dell’Ecuador, nel pieno della guerra governativa contro il narcotraffico.

Perlaza, presunta comparsa involontaria

“Il caso è già nelle mani dell’Unità antisequestri ed estorsioni della polizia, che ha ricevuto una chiamata dalla famiglia di Perlaza”, hanno detto le autorità. Gli agenti hanno descritto l’atto criminoso come una “presunta scomparsa involontaria”.

Il 33enne terzino destro, noto anche come “PPP” o “La Lisa”, aveva appena terminato la stagione con il Delfín de Manta, ma in precedenza aveva giocato per le migliori squadre del paese, come il Barcellona, ​​la Lega di Quito o l’Independiente del Valle.

L’Ecuador è diventato uno dei paesi più pericolosi al mondo da quando è finita la pandemia: le molte bande locali, alleate con i cartelli messicani di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, hanno dichiarato guerra allo Stato, usando il traffico di droga ma anche i rapimenti e le estorsioni per finanziarsi.

