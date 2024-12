Stasera su Raiuno. Rientra nell’ambizioso progetto “collection De Filippo” che sarebbe piaciuto a Camilleri. La regia è di Alessandro Gassman

È la serata di “Questi fantasmi!”, la commedia di Eduardo con Anna Foglietta e Massimiliano Gallo

La “collection De Filippo” è un ambizioso progetto – che sarebbe piaciuto ad Andrea Camilleri – di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano ed internazionale, che impegna la Rai nel suo ruolo centrale di servizio pubblico dedicato a custodire e rinnovare la memoria culturale del nostro Paese. Le commedie di Eduardo fondono in un meccanismo perfetto la comicità con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione e, sotto un’apparente leggerezza, sono in realtà specchio amaro ed ironico della nostra società.

Dopo “Natale in Casa Cupiello”, “Sabato, Domenica e Lunedì”, “Non ti pago”, “Filumena Marturano” e “Napoli milionaria!”, il progetto continua con “Questi Fantasmi!” – in prima visione su Rai 1 il 30 dicembre in prime time – tra le commedie di Eduardo più rappresentate sulla scena internazionale. Ambientato e realizzato nel cuore del centro storico di Napoli, il tv-movie mette in scena la crisi del rapporto tra Pasquale Lojacono (Massimiliano Gallo) e la moglie Maria (Anna Foglietta), che va in frantumi tra l’aspirazione al benessere materiale e la concretezza di una vita di continui fallimenti. I misteriosi “fantasmi” entrano nella vita dei due coniugi per metterli di fronte alla necessità di una scelta.

In questo mondo di luci ed ombre, costruito tra la solarità degli esterni e dei panorami e le ombre delle numerose stanze dell’appartamento, il regista Alessandro Gassman ha lavorato per raccontare in primo piano la complessità delle relazioni sentimentali. Sarà nella grande casa in cui si svolge la storia che, alla fine, il protagonista scoprirà la verità: “I fantasmi non esistono. I fantasmi siamo noi”. Pasquale Lojacono si trasferisce in un grande appartamento insieme alla moglie Maria, in seguito ad un accordo molto particolare con il suo proprietario: in cambio della loro permanenza gratuita nell’immobile, Pasquale dovrà sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi.

Il protagonista diventa il destinatario di regolari somme di denaro elargite da spiriti misteriosi, che ritiene essere particolarmente generosi e solidali. Col passare del tempo, però, si scopre che il responsabile della sua fortuna non è un fantasma ma l’amante di Maria, Alfredo /Alessio Lapice), che vorrebbe metterlo a tacere e pianificare con lei una fuga. A questo singolare triangolo amoroso si aggiungono il portiere Raffaele (Maurizio Casagrande) con la sorella Carmela (Gea Martire) e la famiglia dell’amante. Ciascuno, a suo modo, sfrutta la nota leggenda sotto lo sguardo ironico e critico del professor Santanna che, dalla finestra dell’appartamento di fronte, osserva e commenta con Pasquale gli inspiegabili avvenimenti.

ilnapolista © riproduzione riservata