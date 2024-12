Dybala, una cessione a gennaio porterebbe alla Roma una plusvalenza di quasi 10 milioni (C&F)

I Friedkin non vogliono svenderlo, potrebbero incassare circa 4 milioni di euro e ne risparmierebbero quasi 6 in totale rescindendo il suo contratto.

Paulo Dybala è in uscita dalla Roma o almeno così sembra. I Friedkin vorrebbero rimediare all’errore fatto a giugno, quando si decise di tenere un giocatore in concomitanza con Baldanzi e Soulé nello stesso ruolo, impedendo altri acquisti che avrebbero potuto rinfoltire la rosa e iniziando una parabola discendente in campionato: da De Rossi passando per Juric e arrivando a Ranieri. Tutti e tre col dogma del “se c’è, Dybala deve giocare“. Quindi la soluzione sarebbe che non ci fosse. L’argentino è però completamente contrario al trasferimento in Arabia e potrebbe optare per il Galatasaray di Mertens, Icardi, Osimhen, Torreira e altri pezzi da novanta degli altri campionati europei. CalcioeFinanza, noto portale che si focalizza spesso sugli aspetti finanziari del mondo del pallone, ha analizzato il possibile riscontro economico dell’eventuale vendita di Paulo.

Dybala verso la Turchia, la plusvalenza per la Roma supera gli 8 milioni

Di seguito quanto spiegato dal noto portale CalcioeFinanza:

“Ranieri ha dato il suo via libera all’operazione, dicendo di non essere intenzionato a trattenere calciatori che non sono coinvolti nel progetto (spiegando allo stesso tempo che secondo lui non è questo il caso di Dybala). Ma quanto incasserebbe la Roma con questa operazione? E come impatterebbe a bilancio la cessione di Dybala?

I Friedkin non sarebbero disposti a regalare il cartellino, ma vorrebbero mettere a referto almeno una plusvalenza. Il valore a bilancio di Dybala è pari a zero, quindi incassando 3 o 4 milioni di euro (questa sarebbe la cifra desiderata), la plusvalenza a bilancio sarebbe totale.

Alla plusvalenza si aggiungerebbe poi il risparmio sullo stipendio dell’attaccante, che nel 2024/25 secondo le indiscrezioni percepisce 6 milioni netti (11,1 milioni lordi). Considerando un addio anticipato di sei mesi rispetto a fine stagione, la Roma potrebbe così risparmiare 5,55 milioni di euro, per un effetto positivo complessivo – considerando anche la plusvalenza – tra gli 8,55 e i 9,55 milioni di euro”.

ilnapolista © riproduzione riservata