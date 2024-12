Di Marzio: Il Napoli punta Danilo, la Juve potrebbe aprire alla cessione

Danilo, il 33enne brasiliano, non è più protagonista della Juve di Thiago Motta. A giugno il suo contratto scadrà e secondo le indiscrezioni di Sky Sport per lui si potrebbero aprire le porte del Napoli.

Conte ha chiesto profili d’esperienza in difesa per il suo Napoli. Da qui l’interesse per Danilogià nella sessione di gennaio. Da capire quale sarà la risposta della Juventus, alle prese con il rebus infortuni in difesa: senza Bremer e Cabal, Giuntoli deve acquistare almeno un difensore a gennaio Secondo Gianluca Di Marzio, la Juve ha un interesse forte e spinge su Antonio Silva.

Danilo avrebbe fatto sapere del suo interessamento all’ipotesi Napoli. I bianconeri potrebbero essere soddisfatti dall’ipotesi della cessione, con diverse soluzioni nell’affare. Tra queste sia quella della cessione secca low cost, per pochissimi milioni vista la situazione contrattuale di Danilo che non rinnoverà, sia quella di inserirlo come pedina per alleggerire il costo del colpo Juve a gennaio. Perché i bianconeri avrebbero intenzione di prendere Jack Raspadori dal Napoli che però, per meno di 25-30 milioni e a prescindere da Danilo, il Napoli non cederà.