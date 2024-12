Di Marzio: “Fonseca mai così a rischio”. Circolano dei nomi prima della partita contro la Roma (Sky sport)

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a San Siro, in occasione di Milan-Roma, parla di “‘un’atmosfera strana a Milano” riguardo la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Di seguito le sue parole:

«C’è un atmosfera strana. Circolano dei nomi prima della partita contro la Roma. I nomi degli allenatori svincolati, Sarri, Allegri, Conceição. Questo è nato all’improvviso. C’ernao nove giorni di tempo dall’ultima partita. Nelle ultime ore qualcosa si avverta. Questa settimana, solo un giorno è arrivato Furlani. gli altri giorni non c’era nessun dirigente. C’è qualcosa di strano. Magari il Milan vince e vengono spazzati tutti i dubbi. Però c’è più incertezza sulla situazione di Fonseca».

Di Marzio scrive: “Fonseca mai così a rischio”

Anche su X, in riferimento al Milan, si parla di un cambiamento nell’aria. Il nome che viene citato più spesso è quello di Sérgio Conceição

🔴⚫️ Key game ahead for Paulo Fonseca as AC Milan face AS Roma.

Sérgio Conceição, main candidate to replace Fonseca if AC Milan decide to sack him in the next days. 👀🇵🇹 pic.twitter.com/GfXDuBFwNj

