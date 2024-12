Conte: «Per Marotta Napoli favorito? Si concentrano tanto su di noi, non guardano chi gli può davvero creare fastidio»

In conferenza: «Lo conosco molto bene, se l’Inter non dovesse vincere lo scudetto non sarebbe contento». L’allenatore si riferisce all’Atalanta?

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa prima della partita di Coppa Italia contro la Lazio ha ribadito che le dichiarazioni sulle favorite al campionato è un “giochino delle parti”. La risposta a Marotta, presidente dell’Inter, che ha insistito nell’identificare il Napoli come candidata alla vittoria dello scudetto. Per Conte, che conosce bene il presidente neroazzurro, “se l’Inter non dovesse vincere, Marotta non sarebbe contento”.

Conte: «Se l’Inter non dovesse vincere lo scudetto non sarebbe contento»

Marotta ha detto che il Napoli è favorito per lo scudetto.

«Il direttore può dire quello che vuole, sicuramente conoscendolo, lo conosco bene, se non dovesse essere l’Inter a non vincere lo scudetto, non sarebbe contento, lo conosco molto bene. Anche dall’interno qualcuno può spingerlo a dire qualcosa. L’Inter ha due squadre e tre quarti. Stiam parlando del nulla cosmico. Si stanno concentrando tanto su di noi, non guardano quella che può davvero creare a loro fastidio».

«Ogni allenatore, ogni club inizia l’anno con degli obiettivi. Possiamo dichiarare quello che vogliamo ma internamente ciascuno sa se gli obiettivi sono stati raggiunti. Dobbiamo rispondere al nostro club, all’ambizione del club. È un giochino che fa sorridere. Ciascuno deve portare a casa quel che è stato chiesto, a parte le chiacchiere. Non credo che se l’Inter non dovesse vincere il campionato, sarebbe tranquillo e sereno», ha concluso Conte.

