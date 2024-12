Cassano: «Kvara mi sta deludendo clamorosamente: non rivedo più la sua felicità, la sua fantasia»

A Viva el Futbol: «Se il Napoli a marzo-aprile vuole arrivare attaccata all’Inter, deve avere un Kvara non uguale a quello di Spalletti ma almeno che si avvicina»

Come di consueto, durante l’appuntamento settimanale di Viva el Futbol, condotto da Adani, Cassano e Ventola, si è parlato anche di Napoli. Per il barese, il lavoro di Conte è “stratosferico” ma ci sono due problemi. Uno è Lukaku, secondo Cassano, l’altro è Kvara.

Cassano: «Serve un Kvara non uguale a quello di Spalletti ma almeno che si avvicina»

Le parole di Cassano:

«Il lavoro che Conte sta facendo in questo momento qua è stratosferico. Sta facendo un lavoro eccezionale con i ragazzi, con la società e sta mandando dei messaggi belli e chiari. Dice “Non smantellatemi la squadra”, con questo sta facendo anche l’allenatore del presidente. Nessuno immaginava che a gennaio lui era primo in classifica, nessuno. Il lavoro che sta facendo è eccezionale. Ma c’ha due grandissimi problemi. Secondo me, due veramente grandissimi problemi Uno è un giocatore che mi sta deludendo.

Io dopo Lobotka stravedo tanto, mi sta deludendo Kvara, mi sta deludendo clamorosamente perché non rivedo la sua felicità, la sua energia, la sua fantasia, il suo modo di essere libero a giocare. Non so cosa ha, se non si trova bene con l’allenatore o la questione del contratto. Questo è un grande problema perché se il Napoli a marzo-aprile vuole arrivare attaccata all’Inter per rompergli i… deve avere in Kvara un giocatore non uguale a quello di Spalletti ma che almeno si avvicina tremendamente. Se se fa questo, Conte ha veramente vinto la sua scommessa e si può giocare veramente il campionato. Il vero grande problema è Lukaku. Io sono convinto che Conte pensasse che Lukaku non potesse essere questo. Ma ripeto: non è questione di gol che probabilmente lui farà, 15, 16, 17, gol li farà. Proprio nel suo apporto, nel suo… lo vedo pesante, lo vedo molto in affanno.

Io mi aspettavo un Lukaku diverso e penso anche Conte e questo è un altro grande problema. Diventa dura stare attaccati all’Inter. Per quello io parlo di lavoro stratosferico dell’allenatore, pur non avendo i due giocatori che dovrebbero far vincere le partite con più facilità. Complimenti a Conte».

ilnapolista © riproduzione riservata