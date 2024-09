Calafiori, al Telegraph non basta il gran gol contro il City: “Si è fatto saltare da Savio nell’1-0 di Haaland”

Il quotidiano gli dà 6, facendo intendere che la valutazione è salita solamente per il gol. “Un inizio incoraggiante” scrivono alla fine del giudizio.

Riccardo Calafiori ieri ha siglato il primo gol con la maglia dell’Arsenal nel match contro il Manchester City, terminato 2-2. E che gol. Il difensore ex Bologna, su assist di Martinelli, ha fatto partire un tiro da fuori area col sinistro; nulla ha potuto Ederson ed è arrivato l’1-1 dei Gunners al 22esimo del primo tempo.

What did Calafiori do to Ederson? pic.twitter.com/rhctDHbMSe — 👑✌🏾 it’s me, Kalonje😃🔥 (@KalonjeTheDon) September 22, 2024

Il Telegraph elogia il gol di Calafiori, ma non va oltre il 6: “Si è fatto saltare da Savio nell’1-0 di Haaland”

Il classe 2002 partiva titolare (da terzino sinistro) per un match di grande importanza, lasciando poi il posto a Kiwior al 74esimo.

Nonostante, però, il bel gol, il Telegraph ha smosso anche delle critiche per lui.

Infatti, nell’azione che ha portato all’1-0 di Haaland, si è fatto saltare troppo facilmente da Savio:

Battuto da Savinho per il primo gol del City, ha però compensato con il tiro dalla lunga distanza e lo spettacolare pareggio. Un inizio incoraggiante.

Il voto alla fine è stato un 6 per Calafiori.

All’esordio con l’Arsenal, Arteta disse di lui: «È un vero difensore, come entra nei duelli»

L’Arsenal vince l’amichevole contro il Lione per 2-0. Il difensore ex Bologna, Riccardo Calafiori, ha fatto il suo esordio con i Gunners che hanno dominato la partita dall’inizio alla fine. Quando l’italiano è entrato erano già in vantaggio per 2-0. È arrivato dal Bologna per 42 milioni di sterline il mese scorso.

Al termine della partita Arteta ha solo speso elogi per lui: «È molto versatile perché può giocare in due o tre posizioni diverse e soprattutto in attacco, occupare spazi diversi perché è un vero difensore. Quando vedi la sua pressione e la sua fisicità, come entra nei duelli, è incredibile. E poi ovviamente ha fatto molto l’anno scorso, è un giocatore che può migliorarci».

