Osimhen-United non è una telenovela, il club pronto a investire molto del suo budget (Team Talk)

Osimhen ha espresso la sua volontà di giocare in Premier League. Il Chelsea ha come priorità Liam Delap dell’Ipswich Town

Secondo quanto riporta TeamTalk, le possibilità del Manchester United di arrivare a Osimhen sono aumentate nelle ultime ore. Da un lato, scrive il portale inglese, Osimhen ha espresso la sua volontà di giocare in Premier League. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe addirittura disposto a uno sconto per agevolare il trasferimento (ipotesi che noi consideriamo molto remota).

Lo United ha scelto Osimhen, è lui l’obiettivo più importante

Sembra che il Manchester United “sia disposto a investire buona parte del budget estivo per i trasferimenti nell’ingaggio di un nuovo numero 9 che non sia solo in grado di segnare i gol che riporteranno lo United più in alto classifica, ma anche di un giocatore capace di guidare la squadra e di dimostrarsi leader della formazione di Amorim“.

Manna, scrive Team Talk, “ha avuto colloqui anche con il Chelsea, ma i Blues sono pronti a dare priorità al trasferimento di Liam Delap dall’Ipswich Town, che Enzo Maresca ritiene più adatto al loro sistema e che alla fine potrà ingaggiare per una cifra significativamente più bassa“.

“Forse ricorderete Victor Osimhen per cose come aver portato il Napoli al primo scudetto dai tempi di Maradona o essere diventato il primo giocatore africano a concludere la stagione come capocannoniere italiano nel 2023. Attualmente, però, è protagonista di una produzione turca un po’ più d’autore”. Che è una definizione molto bella, delicata, per dire che Osimhen s’è andato a piazzare volente o nolente ai margini del grande calcio proprio quando doveva decollare. Lo scrive The Athletic in una guida ragionata ai 15 attaccanti che quest’estate dovrebbero essere i protagonisti di un calciomercato esplosivo.

“A parte Erling Haaland – scrivono – è difficile immaginare un centravanti più completo, nello stile tradizionale, del nigeriano. Osimhen è alto, forte ed esplosivo; al meglio, è sia quasi ingiocabile in aria che tecnicamente abile. Come la maggior parte degli attaccanti d’élite, ha a disposizione una gamma di conclusioni. Può essere un cecchino, un bracconiere e può allungare le difese con il suo movimento. Osimhen è, in altre parole, il pacchetto completo. In definitiva, è piuttosto strano che abbia trascorso uno degli anni migliori della sua carriera in Turchia“.

The Athletic ricorda anche il braccio di ferro col Napoli: “L’estate scorsa l’unico corteggiatore disposto a pagare la sua clausola era in Arabia Saudita. Osimhen ha minacciato di non giocare a meno che il Napoli non avesse negoziato. Non è così che lavora Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Ha chiarito che avrebbe lasciato volentieri Osimhen fuori dalla squadra. Alla fine, si è unito al Galatasaray in prestito per la stagione, ma non è probabile che questa sia una soluzione a lungo termine. Il Chelsea aveva pensato di ingaggiarlo la scorsa estate e molto probabilmente lo avrebbe fatto se De Laurentiis fosse stato disposto a cedere. Ma questo è probabilmente solo l’inizio: Osimhen è il tipo di giocatore che potrebbe giocare per qualsiasi squadra in Europa. Il problema sarà scoprire chi è in grado di fare un affare con De Laurentiis”.

