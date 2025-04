Il genio dei calci piazzati, Arteta lo ha scippato al City e l’Arsenal è primo per gol su palla inattiva

Si tratta di Nicolas Jover, martedì contro il Real Madrid in Champions dovrà vedersela con la sua nemesi: Davide Ancelotti

Marca si prepara per i quarti di Champions tra Real Madrid e Arsenal, in programma domani sera. C’è un personaggio che ha catturato l’attenzione del quotidiano spagnolo, scrive di “Nicolas Jover Penitentiary Center” in modo un po’ goliardico. Nicolas Jover non è altro che l’esperto dei calci piazzati dell’Arsenal. È anche il braccio destro di Mikel Arteta.

L’attuale tecnico dei Gunners lo ha conosciuto quando era il secondo di Guardiola al City. E proprio alla sua ex squadra lo ha scippato garantendosi così i segreti del genio dei calci piazzati.

Il genio dei calci piazzati ce l’ha l’Arsenal

“Da tempo si è guadagnato il titolo di miglior allenatore al mondo nei calci piazzati, martedì metterà alla prova il suo schema di gioco contro lo staff tecnico di Ancelotti, che ha studiato approfonditamente ogni opzione offerta dalla squadra londinese. Questo giocatore tedesco, cresciuto in Francia, ha iniziato la sua carriera nel calcio professionistico come analista per il Montpellier, prima di passare alla Premier League dopo sette anni di instancabili test, finché non ha trovato la soluzione giusta. Ha commesso errori e ha ricominciato… finché non è arrivata l’offerta del Brentford, questa volta incaricato dei calci piazzati, che ha aperto le porte del City di Pep Guardiola”.

Al City ha trascorso due stagioni, dal 2019 al 2021, “in cui ha ridotto i gol subiti dal Manchester City su calci piazzati dal 39% al 16% e in una sola stagione è diventato la squadra a segnare più gol in campionato in questo tipo di situazioni”. Poi Arteta, vice di Guardiola al City e molto vicino a Jover, lo ha convinto, a cambiare Manchester per Londra.

“Ha trascorso solo sei mesi all’Etihad con Mikel Arteta , ma è stato sufficiente per creare un legame speciale. Da quando è arrivato all’Arsenal nel luglio 2021, la squadra di Arteta è passata dal diciottesimo al primo posto nella classifica dei marcatori su palla inattiva. In totale sono stati segnati 53 gol da calci da fermo. Prima del suo arrivo, l’Arsenal aveva segnato sei gol su calci piazzati nel 2020-21, il secondo peggior risultato in Premier League. La scorsa stagione ne ha segnati 22, con un incremento del 266%. Dei 22 gol, 16 sono arrivati ​​su calcio d’angolo, un record nella storia della Premier League“.

«Sogno di sviluppare uno stile di calci piazzati riconoscibile, come uno stile di gioco», ha ammesso durante un’intervista.

Il Real non è certo uno sprovveduto in questo fondamentale. “Davide Ancelotti e Francesco Mauri, entrambi responsabili delle azioni strategiche del club, sono le menti geniali nel bloccare l’avversario e nel dare libero sfogo alla loro fantasia per fare la differenza in attacco“. Tuttavia, “il Real però ha un evidente problema: 11 i gol subiti su calci piazzati, dati che preoccupano lo staff tecnico del Madrid. Il ritorno di Courtois è quindi una delle migliori notizie per il Madrid, data la facilità del belga nei lanci aerei“.

